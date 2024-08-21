近半世紀來首例！「台灣第一水庫」虎頭埤 南市府編制團隊進駐

南市觀旅局增設風景區營運科，進駐虎頭埤辦公。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/21 23:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府觀光旅遊局本月中旬新增風景區營運科，辦公室就設在被稱為「台灣第一水庫」的虎頭埤，也是48年來首度有正式編制的團隊進駐，展現新氣象，已正式掛牌。

代理副局長鄭道立說，該科將執掌轄內的虎頭埤、德元埤、葫蘆埤，以及北門雙春濱海遊憩區、安平遊艇碼頭、黃金海岸船屋，還有福爾摩沙酒店等各風景區的營運、招商與履約管理等相關業務。

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鄭道立提到，以往風景區的相關業務，分散在各科室，營運科增設後，事權統一，肩負推動觀光的重任，進而帶來當地與週邊的的繁榮發展。

其中較為特別的是虎頭埤，鄭道立表示，該科的成立，也讓園區採基金運作的模式進入歷史，以往由公務員兼任管理之責的型態更有所轉變。

鄭道立指出，虎頭埤於1976年成立作業基金，近半世紀來都靠門票收入來支撐園區的運作，現在有正式編制的專業團隊進駐，盼能為活絡地方觀光帶來新氣象。

營運科除了景區行銷活動規劃與辦理之外，也負責促進民間參與觀光事業的履約營運管理、溫泉取供事業營運管理與溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業的經營管理，以及觀光發展基金的收支運用與管理等。

南市觀旅局增設風景區營運科，進駐虎頭埤辦公。（記者吳俊鋒攝）

南市觀旅局增設風景區營運科，進駐虎頭埤辦公。（記者吳俊鋒攝）

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