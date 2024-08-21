黑吃黑！毒蟲結夥搶劫毒販毒品、名包 18歲男一審5年刑

第三級毒品K他命與K盤。（示意圖，民眾提供）

2024/08/21 23:10

〔記者王俊忠／台南報導〕剛滿18歲的林姓男子與少年阿宏假借合買毒品設局！阿宏聯絡王姓男毒販要買K他命與毒咖啡包，相約到台南鹿耳門聖母廟附近交易。林男、阿宏與另名少年阿霖一起搭車前往，林男、阿宏坐進王男駕駛的車內，林持刀架住王男脖子；王男的余姓友人不敢反抗，王的LV名牌包與現金、毒品及車內暗格毒品等物，遭林男一方3人劫走。台南地院依結夥少年攜兇器強盜罪判林男5年徒刑。

與林男同夥的2名少年共犯阿宏與阿霖，由少年法庭審理；而毒販一方的王男及余男2人，也因涉販毒案，被檢察官提起公訴。

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判決指出，2023年3月26日晚間，阿宏以微信通訊軟體聯絡王姓毒販，約定要以1萬2千元台幣購買3級毒品K他命5公克與摻有4─甲基甲基卡西酮成分的毒咖啡包10包，雙方並約到台南安南區鹿耳門聖母廟附近的超商見面。

王姓毒販即駕車（A車）搭載余姓友人前往超商赴約；林男則與少年阿宏、阿霖坐上由陳姓男子駕駛的汽車（B車），於3月26日深夜11點多驅車到聖母廟停車場，林男與阿宏兩人下車走到附近超商外的A車坐進後座。

王毒販把A車開到聖母廟廣場時，坐駕駛座後方的林男拿出1把蝴蝶短刀架住王男脖子；也在後座的阿宏出手勒住前方副駕駛座的余男脖子，並喝令王、余兩人不准反抗、交出貴重物品。余擔心王男遭刀刺傷，不敢反抗。

接著，阿宏綑綁余男的雙手；林男也綑綁王毒販的雙手，阿霖並跑到A車徒手毆打王男與余男兩人成傷，林男一方強取王男隨身帶的1個LV後背包（市值8萬元，內有現金兩萬元、K他命5克、毒咖啡包100包與手機等物證）；並在A車駕駛座下方暗格強取3罐K他命與10包毒咖啡包。

林男與阿宏、阿霖3人得手後，隨即坐上陳男駕駛的B車離開，回到阿宏位在台南安平區的住處，王姓毒販與余男則於隔天凌晨報警，警方據報搜索阿宏與林男的住處、查獲上情。

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