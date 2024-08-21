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    全力營造小鎮風情 台南新化區公所暫時「走後門」

    新化區公所週邊環境改善工程啟動，前方架設圍籬，民眾進出暫時要「走後門」。（記者吳俊鋒攝）

    新化區公所週邊環境改善工程啟動，前方架設圍籬，民眾進出暫時要「走後門」。（記者吳俊鋒攝）

    2024/08/21 22:28

    〔記者吳俊鋒／新化報導〕台南原新化果菜市場搬遷後，市府都發局推動風情小鎮計畫，斥資整建對面的停車空地，並為緊鄰的區公所進行週邊環境改善，營造街廓景觀，前方已架設圍籬，民眾進出要暫時「走後門」，工程希望能趕在年底前完成。

    都發局地景科長郭百修表示，這是新化風情小鎮計畫裡的「人文水綠廊道」工程，投入經費約3000萬，去年底展開，分階段執行，先整建果菜市場對面空間，變身有植栽綠美化的停車場域，已經完成、啟用。

    目前展開第二階段的公所週邊環境改善，範圍包含緊鄰的圖書館、公會堂，還有自來水公司辦公室等建築，形成三角形街廓，再連接果菜市場停車空間，郭百修說，透過廊道工程的推動，有助於當地景觀的營造。

    新化區公所週邊都已架設圍籬，進行相關工程，包含廣場鋪面，人行步道，並利用公所前的土丘，打造兼顧安全與景觀的特色公車亭等。

    郭百修指出，週邊環境改善工程正全力施作中，盼能趕在年底前完成驗收，屆時景觀會煥然一新。

    郭百修提到，週邊環境改善後，希望人行道與鄰近的新化國小、新化高中串接，讓民眾、學子們都能有安全的徒步空間。

    新化區公所週邊環境改善工程啟動，前方架設圍籬，民眾進出暫時要「走後門」。（記者吳俊鋒攝）

    新化區公所週邊環境改善工程啟動，前方架設圍籬，民眾進出暫時要「走後門」。（記者吳俊鋒攝）

    果菜市場搬遷，對面的空間進行整建，植栽美化後煥然一新。（記者吳俊鋒攝）

    果菜市場搬遷，對面的空間進行整建，植栽美化後煥然一新。（記者吳俊鋒攝）

    果菜市場搬遷，對面的空間進行整建，植栽美化後煥然一新。（記者吳俊鋒攝）

    果菜市場搬遷，對面的空間進行整建，植栽美化後煥然一新。（記者吳俊鋒攝）

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