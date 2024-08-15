快來台南 台南9月敬軍月超過百家業者提供軍人優惠

台南市政府結合民間超過百家業者推出「台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠」活動。（記者楊金城攝）

2024/08/15 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕國軍保家衛國，凱米颱風期間並出動救災，93軍人節將近，台南市政府結合民間超過百家業者推出「台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠」活動，表達對國軍的感謝和敬意。

台南市長黃偉哲今天（15日）公布優惠內容，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」的標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠，涵蓋商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、觀光工廠等7大類、超過30處場館，還有數十家旅宿業者，一起加入敬軍優惠。

黃偉哲說，日前凱米颱風肆虐南部，國軍官兵不僅支援救災，風災後也持續協助災民整理家園，國軍總在我們身邊堅毅守護家園，他要代表南市185萬市民，向國軍表達最高敬意與謝意，期盼透過台南9月敬軍月，歡迎國軍弟兄姊妹到訪台南享受專屬優惠，他也號召各行各業響應，加入敬軍月行列。

台南去年首度推出台南9月敬軍月，引起廣大迴響，黃偉哲與台南市後備指揮部上校指揮官宋自強宣布今年加碼更多店家、優惠。

包括新化虎頭埤、北門雙春濱海遊憩區、楠西龜丹溫泉、柳營德元埤荷蘭村、官田葫蘆埤自然公園、黃金海岸卡丁車、柳營尖山埤渡假村、學甲頑皮世界野生動物園、大內走馬瀬農場、仁德十鼓文創園區等風景遊憩區都推出軍人憑證訂房或門票、消費優惠。

安平古堡、赤崁樓、億載金城、水交社、二空新村、官田區隆田文化資產教育園區等文化古蹟，山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市立博物館、大內南瀛天文館都提供優惠；此外，海安、孔廟、大東橋及赤嵌商圈特定店家超過50家提供折扣好康。

現役軍人出示軍人證，免費搭乘大台南公車各路線、「台灣好行」觀光公車，雙層巴士車票享半價優惠。

台南市長黃偉哲（右）與台南市後備指揮部上校指揮官宋自強（左）宣布台南9月敬軍月加碼更多店家、優惠。（記者楊金城攝）

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