陳宗彥涉接受酒店業者2次性招待 南檢起訴建請從重量刑

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受酒店業者招待涉及貪汙，台南地檢署今天（15日）宣布偵查終結提起公訴。（資料照）

2024/08/15 10:42

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〔記者王捷／台南報導〕行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受酒店業者招待涉及貪汙，台南地檢署今天（15日）宣布偵查終結，並對陳宗彥提起公訴，同時建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。

陳宗彥被檢舉任職台南市政府期間涉嫌貪汙，監察院在調查報告中直指陳宗彥疑似接受酒店業者性招待，並移請台南地檢署併案調查。

檢方指出，陳宗彥於2012年、2013年間擔任台南市府新聞及民政局長時，因連姓、王姓男子（綽號「豆哥」）等酒店業者喬台南市警職人員平調案，及視聽歌唱場所變更使用工程案，而接受被告連、王等人安排酒店妹陪睡。

檢方認定陳涉犯貪汙治罪條例中不違背職務收受不正利益罪嫌，連、王涉犯貪汙治罪條例中不違背職務交付不正利益罪嫌，依法提起公訴。

檢方強調，2014年時因查無具體不法事證而簽結，但在2023年重新啟動調查後，檢察官對過去的通訊監察記錄進行重新翻譯與分析，才發現了陳宗彥接受酒店業者性招待的新證據，經過1年半的調查與比對，最終認定陳宗彥的行為與其職務行為存在對價關係，構成貪污犯罪。

檢方在量刑意見中強調，陳宗彥身為台南市政府的重要官員，受領國家俸祿，本應廉潔自持，然而他卻貪圖酒店業者提供的性招待，2012年及2013年總共有12次找酒店妹陪睡，其中2次是業者免費招待，剩下10次陳宗彥都付了1萬2，但就是那2次免費性招待，檢方認為嚴重違反公務員廉潔要求，並損害了國家公務員的清廉形象，此外，陳宗彥否認犯罪，犯後態度惡劣，因此建請法院從重量刑，並依法宣告褫奪其公權。

至於當年陳宗彥喬哪一位警職人員平調？南檢指出已交給警察局督察室調查，目前還在調查中。

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