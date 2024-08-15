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獨家》世風日下？男子約砲女高中生 女方答應還商議「內射」價

王姓男子約砲女高中生還要對方傳裸照給他，卻拒不承認，台南地院合併判他1年8月且不給予緩刑。（示意圖，記者王俊忠攝）

王姓男子約砲女高中生還要對方傳裸照給他，卻拒不承認，台南地院合併判他1年8月且不給予緩刑。（示意圖，記者王俊忠攝）

2024/08/15 00:32

〔記者王俊忠／台南報導〕大學畢業的王姓男子，在網路結識16歲女高中生並約砲，女方答應付5千元可以「內射」，王男就約帶女學生到公園打野砲；另王還要女方傳裸照給他看，女方傳了裸胸照。王男辯稱以為對方滿18歲、且是傳穿運動內衣照，非裸照。台南地院查認王男沒說實話、無悔意，兩罪合併判1年8月，不給予緩刑。

判決指出，王男於2023年3月間從交友軟體結識滿16歲的女高中生，同年3月23日透過IG聯絡女方，直接向她表明欲約砲。女方回稱3千元可以做愛、但5千元才能夠「內射」。

王男同意女方的開價，同年3月27日凌晨1點許相約外出見面，王男即開自己的車搭載女高中生到1處公園涼亭，兩人在涼亭內做有對價的性愛。

在王男與女高中生發生性關係之前，兩人原本約在3月26日凌晨見面，但女方因睡著而爽約，王男要求彌補他，26日晚間9點多，王以IG傳訊給女方說「想要看她沒穿衣服的樣子」女高中生答應並傳1張裸胸照給王男觀看。

法院開庭時，王男否認女高中生傳的是裸胸照，指女方傳的是穿運動內衣照片，且交友軟體有限制須滿18歲以上才可登記，加上女高中生有染髮，以為她是超過18歲的大學生。

不過，女高中生說有跟王男表明她剛滿16歲；法官並發現王男以IG跟女高中生聯絡，女高中生IG上有過16歲生日的照片、照片內也有某高中字樣。此外，本身也是大學畢業的王男很清楚大學選、上課方式，從他與女方對話內容，顯然他知悉對方是高中生、也知道女方剛滿16歲。

法官並從兩人IG對話，判斷認定女高中生傳給王男的照片是裸胸照，並非穿運動內衣照；至於交友軟體固有對使用者限制年齡，但登記時都由註冊人自主填寫，沒有任何審核機制，顯見王男辯詞不足採信。因為王男否認犯行、沒有悔意，依製造少年性影像罪判王1年3月徒刑、對未滿18歲少女有對價性交罪判刑7月，合併應執行1年8月刑期，可上訴。

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