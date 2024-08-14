為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南完成國土功能分區圖 提報內政部審議

南市已完成國土功能分區圖草案，並報請內政部審議。（台南市都發局提供）

南市已完成國土功能分區圖草案，並報請內政部審議。（台南市都發局提供）

2024/08/14 22:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市國土功能分區圖草案，已完成市級審議，後續報請內政部審議通過後，將依法於2025年4月30日公告實施。

台南市長黃偉哲表示，國土功能分區圖及使用地劃設，是未來土地管制的依據，除了依照全國國土計畫的指導原則，也廣泛蒐集社會各界意見，納為地方劃設參考，以兼顧國土保育與城市發展需求。此外，民眾對於國土計畫法有誤解部分，市府也將持續加強與民眾宣導和溝通。

南市國土計畫於2021年4月30日公告實施後，由地政局啟動國土功能分區圖繪製作業，草案公開展覽期間，共收到777份陳述意見書，經統計陳情議題，以「劃出國土保育地區」最多，包括「劃出農業發展地區」、「改劃為城鄉發展地區第2-1或農業發展地區第4類」等。

南市都發局長徐中強說，大都依中央所制定的通案性原則予以劃設，然而為求土地使用管理制度的順利轉軌，以及國土功能分區劃設的合理性，市府團隊透過人民陳情意見，提出屬於南市因地制宜劃設原則，例如鄉村區單元調整、農業發展地區檢討劃設、因應產業需求劃設等，以回應民眾訴求。

另外在土地使用上，也儘量維持現行非都市土地使用管制規則有關容許使用項目、使用強度規定，讓新、舊制度能順利接軌，建立國土空間的使用秩序。

徐中強表示，國土功能分區目前完成市級國土計畫審議會審議，接續將由內政部國土計畫審議會討論，最終仍以內政部核定成果為準。對於報部審議內容，市府也準備好了，將力爭中央支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雲縣首場國土計畫說明會 提8大訴求
2024/07/11 05:30

雲縣首場國土計畫說明會 提8大訴求
高雄市國土功能分區圖草案審議通過 依程序提報內政部審核
2024/07/17 23:30

高雄市國土功能分區圖草案審議通過 依程序提報內政部審核

AI趨勢崛起！強勢產業動能擦亮土城新價值
國土計畫法檢舉機制恐引抗議 國土署：30萬以下違規不發檢舉獎勵金
2024/07/25 16:04

國土計畫法檢舉機制恐引抗議 國土署：30萬以下違規不發檢舉獎勵金
國土法明年4月上路 高市都發局邀學者講解日本經驗
2024/08/10 13:42

國土法明年4月上路 高市都發局邀學者講解日本經驗

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
臺南市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播