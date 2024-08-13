工地揚塵AI人工智慧通報 南市與雲科大合作奪金矽獎

透過AI系統辨識工地揚塵後，立即通報業者改善。（南市環保局提供）

2024/08/13 21:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕AI人工智慧科技運用廣泛，南市環保局與雲林科技大學開發營建工地監控智慧化新技術，獲金矽獎半導體設計與應用大賽銅獎。這項研發面對工地產生揚塵，AI系統即時偵測並通報業者改善，可有效降低污染與民眾陳情。

南市環保局長許仁澤表示，這次官學合作獲獎，在於即時、準確和自動化優勢受到肯定，能在污染發生時立即做出反應，今年將會擴大偵測物料覆蓋、圍籬、結構體防塵網是否完整無破損，進一步提升工地污染應變效率。

傳統依靠人力巡查或傳統演算法，已逐漸無法應對大量的查核工作，且污染的通報往往不夠及時。南市環保局表示，污染智慧管理是未來趨勢，為了建立長遠推廣制度，去年在6處大型營建工地應用此AI技術，系統一旦感應到揚塵，立即透過Line通報工地進行灑水，減少空氣品質惡化，民眾的陳情也明顯減少。

雲科大助理教授王斯弘帶領團隊，歷經1年的智慧化營建工地監控技術磨合，透過邊緣運算裝置結合感測器等系統整合，應用於環境污染預防及抑制，對工地進行自動化、智慧化管控，達到即時監測及防制工地污染的效果，彌補人力查核無法針對工地緊急污染行為，作出立即掌握及回應，有效縮污染發生時間。

雲科大王斯弘助理教授及開發團隊，獲金矽獎半導體設計與應用大賽銅獎。（南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法