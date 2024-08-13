早起打掃延緩老化 台南老夫妻分享當志工好處多

李茂紅、李陳錦夫妻檔，當志工超過20年，守護孩子們的安全，也守護社區環境。（台南市志願服務推廣中心提供）

2024/08/13 21:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕84歲李茂紅、78歲李陳錦夫妻檔，當志工超過20年，做的是導護志工、環保志工，守護孩子們的安全，也守護社區環境。夫妻倆熱心公益外，也對下一代教育有方，曾於2017年雙雙獲頒台南市模範父親及模範母親，在鄰里間傳為佳話。

老夫妻年輕時忙於工作及家庭，直到退休後踏入志工領域，開啟了另一段充實又精彩的旅程。「我們跟孫子一起上學。」李陳錦說，長孫7歲那年，自己跟隨孫子的腳步再讀一次國民小學。

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他們每天清早前往學校做導護工作，守護孩子們上學時的安全；放學時再一次站上路口，協助孩子們平安返家。孩子們一聲聲「阿嬤早」、「阿公早」聽來格外溫馨，左鄰右舍都說，這對老夫妻是孩子們共同的阿公阿嬤。

夫妻倆也是社區環保志工，春夏每天清晨5點半集合，秋冬較冷，於6點就集合，眾人拿著掃把、畚箕及清潔袋，沿街道掃除落葉、菸蒂及瓶瓶罐罐等，清除垃圾並進行資源回收物分類。

李茂紅說，「早起」是老人的優勢，他建議上了年紀的朋友若想當志工，可以考慮從環保志工做起，老人通常早起，且打掃工作不會太粗重，可當成一種晨間運動，活動四肢以延緩老化，自利利他。

為何熱衷於公益？李茂紅覺得是源自上一代的身教，他的父母性格樸實且熱於助人，左鄰右舍若需要幫忙，父母都是主動上前，父母的這股熱忱，連帶影響了李茂紅與李陳錦，使他們對於公益有著極大興趣。

他父親是市場中1名平凡賣菜郎，工作之餘，師承1項特殊才能「收驚」，這在早期農業社會有穩定人心的作用，村民家中如有孩子「驚到」，他父親都會免費替孩子們收驚，以專長來做公益。

「人生在世，不求回報的人最有福分。」李茂紅說，如果凡事都要求回報，那麼世間會變得很冷漠，若每個人在能力所及範圍內付出一些，即使只是舉手之勞，人間就會變得更溫暖。

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