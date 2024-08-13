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    六甲靶場地方有疑慮 南市警局：無噪音空污、安全問題

    南市警局規劃在六甲區設置多功能靶場及綜合體技館。（市府提供）

    南市警局規劃在六甲區設置多功能靶場及綜合體技館。（市府提供）

    2024/08/13 20:45

    〔記者王涵平／台南報導〕南市警局規劃在六甲區設置多功能靶場及綜合體技館，地方擔心有安全疑慮，以及噪音等問題，市警局強調，規劃案無噪音、空污問題，安全更無虞。

    傳六甲營區活化案將設置長槍靶場，數十位民眾今日前往市議會陳情表達強烈反對，認為生命財產受到嚴重威脅，造成身心恐慌，且緊鄰六甲住宿型長照中心，槍聲也影響長者作息，而鄰近六甲市中心，有安全疑慮，希望推動產業文化園區。

    台南市長黃偉哲接受陳情書，強調聽到鄉親的心聲，市府會針對六甲產業文化故事館的設置進行可行性評估，讓六甲營區真正活化。

    針對設置長槍靶場，南市警局指出，居民對靶場之疑慮主要是噪音、安全及空氣污染議題，事實上，以目前科技、工法及建材，靶場皆可符合相關規定，會持續加強與地方溝通。

    市警局說明，就阻槍聲部分，目前靶場設計採雙層牆面、吸音材、靶場專用防彈隔音門等抑制槍音，避免噪音問題；就安全性部分，採用防彈鋼板、側牆擋彈系統及膠塊式阻彈系統，子彈無穿透牆壁之可能，安全無虞；就空氣品質維護部分，採煙硝進排氣設備、二段式空氣濾清機制，避免空氣污染。

    市警局指出，多功能靶場及綜合體技館完工後，每日約有二百名員警前往訓練，所在地將可提高見警率，有利於當地治安維護；訓練員警也會至商店街購物、用餐，活絡地方經濟，無訓練活動的日期，可開放停車場辦理活動，與地方發展共創雙贏。

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