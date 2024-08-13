為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    南鯤鯓代天府1117桌普度好兄弟 捐3000份信眾贊普白米助弱勢

    台南市北門南鯤鯓代天府，今天舉辦中元普度，由甲辰年斗燈首、南鯤鯓廟董監事、開基萬善爺爐主等代表普度桌數1117桌。（南鯤鯓廟提供）

    台南市北門南鯤鯓代天府，今天舉辦中元普度，由甲辰年斗燈首、南鯤鯓廟董監事、開基萬善爺爐主等代表普度桌數1117桌。（南鯤鯓廟提供）

    2024/08/13 19:28

    〔記者楊金城／台南報導〕「台灣王爺總廟」台南市北門南鯤鯓代天府，在農曆7月不關廟門，依例今天（13日）在農曆7月10日舉辦中元普度，由甲辰年斗燈首、南鯤鯓廟董監事、開基萬善爺爐主等代表普度桌數1117桌，雖然不開放信眾以實物參加贊普，但代辦信眾參加贊普的有3000多份白米，將在普度後捐給社福團體，中元普度植福並關懷弱勢做公益別具意義。

    南鯤鯓廟每年在農曆7月10日舉辦中元普度，過往都是6、7000桌以上，堪稱全台最大普度場，但在疫情後改變以往大普度作法，改成不對外開放民眾以實物參與贊普，代辦包括獻疏、金紙、白米的贊普，並由5大斗燈首、董監事會、萬善爺爐主等代表普度。

    南鯤鯓廟今天中元普度在中午12點開始，由法師團進行普度科儀，南鯤鯓廟董事長陳浚鎰等董監事祭拜大士爺，最後在晚間6點放水燈後結束。

    南鯤鯓廟總幹事侯賢名表示，中元普度敬獻1117桌祭拜歷年來天災人禍造成的亡魂、三軍陣亡將士英靈，並宴請「好兄弟」，普度植福、祈求合境平安，普度結束後，廟方將供品和白米捐給各慈善團體、弱勢團體、教養院、老幼協會、偏鄉學校等，一起和信眾做公益。

    陳浚鎰說，難鯤身廟在農曆7月是不關廟門，歡迎各地信眾前來參香，祈福保平安。

    台南市北門南鯤鯓代天府今天舉辦中元普度科儀。（南鯤鯓廟提供）

    台南市北門南鯤鯓代天府今天舉辦中元普度科儀。（南鯤鯓廟提供）

    放水燈祭拜植福。（南鯤鯓廟提供）

    放水燈祭拜植福。（南鯤鯓廟提供）

    南鯤鯓廟董監事今天祭拜大士爺開普，舉辦中元普度。（南鯤鯓廟提供）

    南鯤鯓廟董監事今天祭拜大士爺開普，舉辦中元普度。（南鯤鯓廟提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播