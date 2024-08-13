南鯤鯓代天府1117桌普度好兄弟 捐3000份信眾贊普白米助弱勢

台南市北門南鯤鯓代天府，今天舉辦中元普度，由甲辰年斗燈首、南鯤鯓廟董監事、開基萬善爺爐主等代表普度桌數1117桌。（南鯤鯓廟提供）

2024/08/13 19:28

〔記者楊金城／台南報導〕「台灣王爺總廟」台南市北門南鯤鯓代天府，在農曆7月不關廟門，依例今天（13日）在農曆7月10日舉辦中元普度，由甲辰年斗燈首、南鯤鯓廟董監事、開基萬善爺爐主等代表普度桌數1117桌，雖然不開放信眾以實物參加贊普，但代辦信眾參加贊普的有3000多份白米，將在普度後捐給社福團體，中元普度植福並關懷弱勢做公益別具意義。

南鯤鯓廟每年在農曆7月10日舉辦中元普度，過往都是6、7000桌以上，堪稱全台最大普度場，但在疫情後改變以往大普度作法，改成不對外開放民眾以實物參與贊普，代辦包括獻疏、金紙、白米的贊普，並由5大斗燈首、董監事會、萬善爺爐主等代表普度。

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南鯤鯓廟今天中元普度在中午12點開始，由法師團進行普度科儀，南鯤鯓廟董事長陳浚鎰等董監事祭拜大士爺，最後在晚間6點放水燈後結束。

南鯤鯓廟總幹事侯賢名表示，中元普度敬獻1117桌祭拜歷年來天災人禍造成的亡魂、三軍陣亡將士英靈，並宴請「好兄弟」，普度植福、祈求合境平安，普度結束後，廟方將供品和白米捐給各慈善團體、弱勢團體、教養院、老幼協會、偏鄉學校等，一起和信眾做公益。

陳浚鎰說，難鯤身廟在農曆7月是不關廟門，歡迎各地信眾前來參香，祈福保平安。

台南市北門南鯤鯓代天府今天舉辦中元普度科儀。（南鯤鯓廟提供）

放水燈祭拜植福。（南鯤鯓廟提供）

南鯤鯓廟董監事今天祭拜大士爺開普，舉辦中元普度。（南鯤鯓廟提供）

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