昔遭祝融1家13口無家可歸 陳添丁加入做工行善團實踐善循環

受幫助的案戶主陳添丁（圖）事後主動聯繫並加入做工行善團的行列，為弱勢獨老修繕屋舍。（南市勞工局提供）

2024/08/13 19:00

〔記者王姝琇／台南報導〕去年11月安南區城北路發生民宅失火，造成13人無家可歸，台南「做工行善團」前往協助修繕房屋。受幫助的案戶主陳添丁事後主動聯繫並加入做工行善團的行列，日前隨團隊前往關廟協助弱勢家庭修繕房屋。從受惠者變成施惠的身分，展現人間處處有溫情。

去年安南區一場大火燒掉1家13口相依為命的家，其中包括老人、學童、嬰幼兒，以及即將臨盆的孕婦，其中老阿嬤燒傷送醫急救，13人無家可歸。議員蔡麗青提及，當時邀請勞工局長王鑫基等人共同前往會勘，討論做工行善團協助重建事宜，期間安南區公所協助申請急難救助、鹿耳門聖母廟安排香客大樓供受災戶暫住，各界都伸出援手，讓人看到社會善的力量和市府的行動力。

請繼續往下閱讀...

時隔8個月，該案主陳添丁也投身做工行善團行列，他說，當時修繕團隊協助他與家人將房屋修繕完成，煥然一新的感動讓他發願投入志工志業，擁有本身具有泥水業專長，近日第1次上工幫助關廟區有一名87歲方姓獨居老人修繕屋舍，希望這份善心能帶來更多拋磚引玉的美好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法