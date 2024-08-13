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    「臺南400」八家將 登上美國紐約時代廣場

    美國紐約時代廣場電視牆看見「臺南400」，宗教信仰的八家將文化意象。（圖由台南市府提供）

    美國紐約時代廣場電視牆看見「臺南400」，宗教信仰的八家將文化意象。（圖由台南市府提供）

    2024/08/13 15:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「一起台南，世界交陪」！8月12日至18日（當地時間），美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區，同步驚喜輪播「臺南400」行銷影片，緊接著9月底也將在日本東京新宿播出，台南之美躍向國際。

    在這支「臺南400」的15秒影片中，可以見到蜈蚣陣、燒王船、八家將等台灣民眾熟悉的傳統宗教文化活動，以及孔廟、林百貨、扇形鹽田、生命之樹，還有今年初台灣燈會等台南獨特的跨時代文化資產景觀，具有豐富的文化感與生命力。

    值得一提的是，1624年大航海時代下，荷蘭人分別來到紐約及台南，自此兩個城市各自開展起精彩的歷史，而在400年後，台南的影片在紐約播放，更是串起兩個城市的歷史脈絡，一同見證東西方文化在全球化下的發展，別具意義。

    台南市黃偉哲表示，選擇美國紐約、韓國首爾、法國巴黎、日本東京等國際知名大都會的重要地標播放「臺南400」影片，著眼在這些地方的國際代表性以及所匯聚的龐大觀光人流，最能同時有效觸及在地民眾與造訪當地的國際觀光客，讓行銷宣傳達到最大的效果。

    黃偉哲表示，希望藉由這支影片，讓觀看者能夠真切感受到台南完美融合新舊傳統的魅力所在，對台南留下美好又深刻的印象，台南也展開雙臂歡迎所有朋友親自到這裡，一起台南，世界交陪！

    「臺南400」出現在韓國首爾最熱鬧的江南區。（圖由台南市府提供）

    「臺南400」出現在韓國首爾最熱鬧的江南區。（圖由台南市府提供）

    在法國巴黎春天百貨播放臺南400影片。（圖由台南市政府提供）

    在法國巴黎春天百貨播放臺南400影片。（圖由台南市政府提供）

    美國紐約時代廣場看見「臺南400」。（圖由台南市府提供）

    美國紐約時代廣場看見「臺南400」。（圖由台南市府提供）

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