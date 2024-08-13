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    全國高中校長會議 鄭英耀：任內不會訂118課綱

    教育部長鄭英耀出席全國校長會議，強調教育目標培養新世代人才，心懷台灣、放眼世界。（記者洪瑞琴攝）

    教育部長鄭英耀出席全國校長會議，強調教育目標培養新世代人才，心懷台灣、放眼世界。（記者洪瑞琴攝）

    2024/08/13 14:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議南區場次，今（13）日在台南二中登場，主題是「讓青年走向世界-Team Youth」，由南二中主辦。首場全國校長會議上教育部長鄭英耀脫稿致詞，向與會290位校長明確宣示，在他任內不會訂118課綱，他也勉勵教育者AI知能與時俱進，教育目標培養國家意識及國際視野新世代人才。

    全國校長會議原預訂北區場次先登場，但因日前颱風、地震因素，北區場次延期，變成南區（台中以南）先登場，也是鄭英耀上任後首度向校長們明確宣示「沒有118課綱這回事」，籲請校長師長們放心，學生與家長們安心。鄭英耀說，法律沒有明文規定必須每10年去改課綱，現在的課綱沒有問題，已有資訊教育培養學生自主創意與公民素質，不用再去更改，而要思考的是如何更深化師資增能，與時俱進符應AI科技趨勢。

    鄭英耀提到，台灣靠的是人才培育，教育方向讓學生找到更好發展與生命出口，許多高中和校長已開始結合網路學習，且和世界知名學校線上合作及雙聯學位，讓國際資源帶進台灣，也讓本土教育培育人才。如何符應產業持續升級，迎接AI（人工智慧）發展已勢不可免，也將是師長面臨很大挑戰，進一步培養年輕世代科技資訊能力。

    鄭英耀表示，ChatGPT新興AI科技融入教學課程值得推廣，還有線上學習應成為高中端新世代學生的重要網路資源，未來不排除開發AI課程成為新南向國家學生資源配套，而大學教學資源如何再積極與高中端結合也是可以再努力方向。

    鄭英耀強調，台灣教育培養新世代更有創意跟公民素養，並沒有改變大方向，歷經從90年代教育改革走過來，培養國家意識兼具國際視野的現代國民，讓我們新世代人才能夠心懷台灣、放眼世界，教育終極努力目標不會改變。

    今學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議南區場次，今日在台南二中登場。（記者洪瑞琴攝）

    今學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議南區場次，今日在台南二中登場。（記者洪瑞琴攝）

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