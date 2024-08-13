台南污水處理廠員工跌50公尺深水槽3小時 無呼吸心跳送醫不治

林姓員工跌落50公尺深的立坑水槽，經過3小時後獲救，已失去呼吸心跳送醫不治。（民眾提供）

2024/08/13 14:43

首次上稿13:49

更新時間14:43（新增送醫不治）

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區郡安路一處污水處理廠，今天發生溺水意外，47歲林姓員工跌落50公尺深的立坑水槽內失聯，消防隊潛水員將林男救出，已經過了約3小時，無呼吸心跳，送醫後不治。

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今天上午快10點時，台南市消防局接到清污廠商報案，他們當時正在進行污水處理作業時，發現林男消失不見，現場找尋許久後，懷疑他墜入地下50公尺深的立坑水槽中，消防隊隨即派出13輛車、25名人員與1名役男到場，並由土城消防分隊負責初步指揮。

10時11分，消防隊抵達現場，發現林男位於立坑水槽的底部，水深約4公尺，為確保救援過程中的安全，救援隊先行進行氣體偵測，確認現場無有毒氣體危害後，立即準備下水救援。

直到12點多，潛水救援隊員下水進行救援，歷經近一小時的努力，終於在12時58分成功將林男救援上岸。然而，林男被救出時，已無生命跡象，現場的救護人員立即對他進行心肺復甦術，並由安平91救護車緊急後送至永康奇美醫院仍不治。目前，警方與相關單位已介入調查此次意外，並將釐清事發原因及是否涉及人為疏失。

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