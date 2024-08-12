集愛團圓 庇護工場、晴天坊推中秋好禮

南市庇護工場x晴天坊推中秋禮品，台南市長黃偉哲今代言推廣，歡迎踴躍採購，讓團圓的中秋節也有濃濃人情味與愛心。（記者王涵平攝）

2024/08/12 16:32

〔記者王涵平／台南報導〕南市庇護工場x晴天坊推中秋禮品，台南市長黃偉哲今代言推廣，歡迎踴躍採購，讓團圓的中秋節也有濃濃人情味與愛心。

中秋節將屆，南市勞工局結合龍年生肖與中秋節玉兔、月餅等元素，攜手轄內7家庇護工場，搭配「晴天坊」手工藝品，推出多款應景節慶商品，黃偉哲等各界人士今在民治市政中心共同推廣。黃偉哲強調，社福團體所製作的中秋月餅不僅CP值高，而且充滿愛心。

南市勞工局長王鑫基指出，台南7家庇護工場，每一家的伴手禮都各具特色，展翼烘焙坊今年推出的多寶閣禮盒（聯名款）禮盒，其中綠豆椪採用度小月嚴選溫體台灣豬肉，融合自創的獨家配方，創造嶄新的滋味；以蔬食結善緣為主的菩提澄園庇護工場，推出澄心菩提禮盒，包含素香鬆及腰果，使用自然原味調理方式烘焙，兼顧營養與健康，極具營養價值。

安平康家福田庇護工場推出福爾摩沙鳳梨酥禮盒，選用了台南在地優質金鑽鳳梨，純手工製作，內餡濃郁且不甜膩，具有濃厚的台南風情味；全台唯一製作鮮凍食品的喜憨兒台南庇護工場，則持續與錦霞樓合作，推出烏金干貝醬禮盒，是居家常備，料理提味的好夥伴。

蓮心園庇護農藝工場推出生鮮鮮蔬菜箱，不結球白菜、青花椰菜、美松菜、秋葵、茼蒿等產品，皆以無毒方式栽種，可做成清爽沙拉極具營養價值；吉茂庇護工場則推出節慶瓶裝水、創義印製庇護工場提供客製化投影鑰匙圈，幫大家留住佳節的美好回憶。訂購資訊歡迎民眾可上勞工局網站或電話洽詢06-2991111轉8459、6687。

因應電商網路消費趨勢，結合「PChome商店街」推出「柚，椪見你」、「月兔柚香禮」以及「秋月柚香」3款禮盒。

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