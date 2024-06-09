全台首屆越南同鄉足球賽登場 20隊拚總冠軍獎金10萬

全台首屆台越盃越南同鄉足球賽登場，台南區域賽在市立足球場進行開球開幕式。（記者王俊忠攝）

2024/06/09 19:25

〔記者王俊忠／台南報導〕足球是越南國球，這運動早已深深融入越南人的生活、文化，就算越南移工、學生或新住民來到台灣，他們對足球熱情依然不減。中華台越新住民關懷協會指尤其移工朋友會以足運紓解思鄉情懷與社群聯繫，台灣各地有幾10支越南足球隊，今年首度舉辦台越盃越南同鄉足球賽，全台有20支球隊參賽，台南部分6隊，端午連假進行區域賽，晉級隊伍可參加8月11日決賽爭取總冠軍。

中華台越新住民關懷協會（簡稱 CTVA）從成立以來，秉持「關懷、互助、創幸福」的理念，從事社會公益外，也常辦各類職能訓練來提高在台移工的職場競爭力及透過節慶慶祝、藝文活動、體育競賽來促進台灣與越南之間的文化交流，增進台、越兩地相互理解與融合。

中華台越新住民關懷協會理事長郭啟瑞表示，全台各地越南同鄉會紛紛成立同鄉足球隊，今年首屆「台越盃越南同鄉足球賽」邀請全台20支越南同鄉足球隊、500位選手參與。首屆賽事分為「區域賽」與「全國總決賽」，皆採11人制，區域賽分別於桃園雙連坡、台中太原與台南永華足球場進行，台南6隊區域賽也於6月9日、30日與7月7日舉行，晉級隊伍可參加8月11日在台中的總決賽，爭奪總冠軍榮耀與10萬元獎金。

首屆台越盃足球賽在台南盛大舉行，台南區域賽事也吸引南台灣的越南籍新住民、移工和學生踴躍參加，9日開幕儀式，包括主辦協會代表與贊助的萬通人力集團執行長侯佑霖、總經理顏志銓與幾位民代都出席為選手們加油打氣。

全台首屆台越盃越南同鄉足球賽登場，主辦單位與各界來賓到台南市立足球場為台南區域賽選手加油打氣！（記者王俊忠攝）

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