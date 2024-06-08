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黃偉哲批國民黨版財劃法排除土地、老化 只按人口數分配

台南市長黃偉哲批「國民黨版財劃法」未考量土地因素，而且變相懲罰財政守法城市。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲批「國民黨版財劃法」未考量土地因素，而且變相懲罰財政守法城市。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/08 15:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國民黨「財政收支劃分法」修正草案，台南市長黃偉哲今（8）日批評，這是把原本土地因素去掉，也未考量老年人口，只按人口數分配，毫不考慮財政紀律及各縣市實際需求，將會導致消化預算恐浪費支出 。

國民黨「財政收支劃分法」修正草案，經財政部試算，六都中以台南市、高雄市增加的統籌分配款僅約254、330億元最少，增幅比例甚至低於連江、金門。

黃偉哲表示，國民黨版排除土地、人口老化因素，對中南部縣市不公平，以人口因素的人口結構老化來看，例如高雄、台南市相對年紀比較偏老，桃園、新北市年紀比較偏輕，對地方政府來講，長輩的長照醫療衛生預算也會增加。只單1個人口因素，而未考慮人口結構、土地面積、區域均衡發展，對大家都不公平。

黃偉哲指出，台南市是遵守財政紀律的模範生，卻因為國民黨所提不公允的分配條件，使得財劃法成為變相懲罰守法的城市。看起來雖然把餅做大，但像台中、高雄、台南、屏東的幅員都很遼闊，仍必須考量進去。此次國民黨所提的修正版本，台南獲得的分配金額還輸給彰化縣，直轄市不如縣市。

黃偉哲強調，大家都說把餅做大，「這樣的財劃法，是餅都沒做大，就先弄碎裂了」，統籌分配稅款分配地方政府更應考量財政努力及投入地方建設量能，希望財政部應多元考量各地方府需求，討論出更公平的分配指標。

南市財政稅務局表示，由於地方政府獲配財源均大幅增加，22縣市中，除台南、花蓮、高雄及台中外，其餘18個縣市修法後自有財源（含統籌稅款）占歲出比率均超過100％，其中宜蘭、苗栗、基隆及嘉義市更超過130％；換言之，地方政府自有財源超過歲出，恐怕造成地方擴張支出、形成浪費，嚴重影響地方財政紀律。

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