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就是要吃這一間！走4公里、找鎖匠、偷車 都為這碗海產粥

陳姓女子偷車被逮，比起涉案她更關心海產粥。（民眾提供）

陳姓女子偷車被逮，比起涉案她更關心海產粥。（民眾提供）

2024/06/08 15:43

〔記者王捷／台南報導〕精神狀況有些異常的陳女，最近愛上一間新開的海產粥，為了吃粥，陳姓女子偷車也要買，陳女在路邊看到機車就認為是她的，但她無法騎走，還牽車走4、5公里去找鎖匠打鑰匙，警三分局獲報後，調了車牌與監視器很快就找到她，但陳女仍堅稱機車是她的，但比起自己涉案，她更關心能不能吃到海產粥，訊後警方將她依法移送。

快要50歲的陳女，有許多竊盜的紀錄，最近她疑似迷上一間海產粥，因此7日清晨她帶狗散步時，順便偷了機車，車主一覺醒來，發現機車不見了，拿著車鑰匙向警方報案，並向警方強調，他記憶力很好，絕對沒有沒拔鑰匙，要警方幫忙找回機車。

警方調了監視器，馬上發現是陳女行竊，還牽著機車走了4、5公里到鎖店，自稱是車主要打鑰匙，警方趁她中午要去買海產粥的時候，將陳女逮捕，整個過程才1個多小時，警方尋獲機車時，也發現機車鑰匙是新的，只是陳女精神狀況不好，無法交代鑰匙是怎麼來。

不過，陳女被逮後，不斷向警方表示要先吃海產粥，比起自己涉案，陳女更關心能不能吃到粥，據了解，該間鮑魚粥是在這個月才開幕，但因為配料豐富，在餐期都會有人排隊，警方在訊後將陳女依法移送。

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