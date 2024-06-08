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匯聚信徒愛心 台南南天府、太保宮暖捐10萬助花蓮震災區

台南市東區南天府（見圖）接受信徒林昭宏遺屬委託，將省下的10萬元喪葬費轉捐助給0403花蓮震災區。（記者王俊忠攝）

台南市東區南天府（見圖）接受信徒林昭宏遺屬委託，將省下的10萬元喪葬費轉捐助給0403花蓮震災區。（記者王俊忠攝）

2024/06/08 15:07

〔記者王俊忠／台南報導〕長期護持台南市東區南天府的地方虔誠信徒林昭宏，近期年邁辭世，享壽83歲，其家人子孫為讓先人能遺愛人間、一心無罣礙的離開，撙節其喪葬費10萬元，轉委請南天府代表捐給0403花蓮震災區；此外，同樣在東區的太保宮之前也號召信眾募集10萬元善款，捐助花蓮震災倒塌的天王星大樓管委會。

南市東區裕農里長陳良濱表示，林昭宏是裕農里在地里民，過去林在世期間，經營混凝土、柏油與飼料等事業，對地方裕農路內主祀南天文衡聖帝的南天府廟宇護持、信仰虔誠，多年來在廟方遇建醮、整修改建時，都大力贊助、參與廟務，對南天府貢獻頗多。

近期林昭宏高齡83歲，不幸辭世，其家人覺得長輩先人長期護持南天府，就想秉持他在世時對宗教虔誠信仰與回饋社會的心，省下10萬元喪葬費。在林昭宏告別式上由其長子林威良交給南天府主委夏澤鴻，全數捐助花蓮震災區的災後重建之用。

此外，距離南天府不遠的東門路上太保宮，也由長期護持的南市警一分局警友會主任黃于珍及其兒子黃柏恩，在太保宮委員、志工團隊的LINE群組發起自願募款活動，也籌募到10萬元善款，全數匯款捐助在花蓮震災時倒塌的天王星大樓管委會，為該大樓的重建盡些棉薄之力。

台南市東區東門路上的太保宮也透過委員與志工的廟方LINE公務群組自發募款，轉捐10萬善款給花蓮震災中倒塌的天王星大樓管委會。（記者王俊忠攝）

台南市東區東門路上的太保宮也透過委員與志工的廟方LINE公務群組自發募款，轉捐10萬善款給花蓮震災中倒塌的天王星大樓管委會。（記者王俊忠攝）

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