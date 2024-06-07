蘇姿丰返出生地台南 黃偉哲送上國宴伴手禮及家鄉味

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰（左2）今回到出生地台南，台南市長黃偉哲（右2）準備蘭花瓷盤、「520國宴伴手禮」及阿霞飯店經典美食等好禮，歡迎台南女兒回鄉。 （台南市政府提供）

2024/06/07 16:51

〔記者劉婉君／台南報導〕超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰今（7日）下午回到出生地台南，出席「南方半導體論壇」，台南市長黃偉哲準備蘭花瓷盤、「520國宴伴手禮」及阿霞飯店經典美食等好禮，還有2盆以奈米技術噴染AMD的蝴蝶蘭，用滿滿家鄉味歡迎台南女兒回鄉。

黃偉哲贈送給蘇姿丰的「2024國宴伴手禮」，包含台南在地知名品牌「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「台南造酒-台南風味精釀啤酒」、「台南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」及「台塩海洋鹼性離子水」，並且特別安排蘇姿丰最愛的「阿霞飯店」經典台菜美食，包括野生一口烏金、紅蟳米糕、五品拼盤、虱目魚脆餅及招牌甜湯等伴手禮，歡迎台南女兒回家鄉，吃美食品嚐道地家鄉味。

另外，也展現台南人的好客熱情，準備蘭花盤致贈給蘇姿丰、與蘇姿丰對談的宏碁（Acer）董事長陳俊聖及對談主持人SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。

黃偉哲表示，台南在南台灣半導體廊帶可以說是占據中間的「C位」，多年來打造好的投資環境，持續歡迎科技大廠的投資，除了半導體，也致力於發展綠電充實供應、科技產業群聚、建構完整的人才培育機制，以綠電、算力、人力三大優勢，迎接AI產業新時代。

台南市長黃偉哲準備2盆以奈米技術噴染AMD的蝴蝶蘭，送給台南女兒蘇姿丰。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲準備蘭花瓷盤、「520國宴伴手禮」及阿霞飯店經典美食等好禮，歡迎台南女兒蘇姿丰回鄉。 （台南市政府提供）

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰今回到出生地台南，市長黃偉哲準備蘭花瓷盤、「520國宴伴手禮」及阿霞飯店經典美食等好禮，歡迎台南女兒回鄉。 （台南市政府提供）

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