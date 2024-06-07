台江青年廟口開講 三代「議」起對話願景

台江廟口文化沙龍講座邀土城高中學生發表「安順鹽田變遷」、「本淵寮朝興武館」、「安南區公車改善」等專題研究成果，老中青三代共話台江發展願景。 （記者王姝琇攝）

2024/06/07 16:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社大台江分校推動大廟興學，同時結合台江高國中小學發展台江流域學習研究行動，舉辦台江廟口文化沙龍講座，邀土城高中學生發表「安順鹽田變遷」、「本淵寮朝興武館」、「安南區公車改善」等專題研究成果，老中青三代共話台江發展願景。

社大台江分校表示，結合台江高國中小學發展台江流域學習研究行動，陪伴親師生走進台江家鄉探索實作，共同討論台江公共治理議題，特別是土城高中是台江地區唯一公立高中，近年來，同學們以台江文化及環境為主題，進行專題探索實作，獲得許多佳績。

同學陳盈潔、鄭鈐鈐、陳姵妤，以青年公民倡議行動，提出「安南區公車改善」研究建議，希望改善安南區缺乏東西向公車系統問題，這項提案也獲得台南市青年倡議論壇的第3名。

同學江昭佑、周由之、莊宥嫀則是訪問老鹽工的生命故事，探索「安順鹽田的歷史及社會變遷」，在全國探究與實作年會獲得教授特別獎。

黄卉擴、吳佳宥、沈炫宏同學則是研究「本淵寮朝興武館的沿革」，提出台江武陣文化向下扎根傳承的建議，因此邀請同學們在台江廟口文化沙龍發表專題研究成果，老中青三代齊集本淵寮朝興宮廟口，共話台江發展願景。

本淵寮朝興宮主委顏國在聽完有感而發，他說，台江的庄頭武陣文化傳承，非常重要，看到台江青年的專題研究，關心參與在地文化，十分高興，朝興宮也會持續支持土城高中辦學。

在地耆老鄭新讚博士表示，聆聽台江青年學子探討安南區各項研究議題報告，十分優秀，代表著台江青年的文化參與、社會實踐的熱情，顯見台江流域學習扎根的成果，值得各界持續努力。

土城高中老師汪雪憬指出，近年來土城高中致力於走入台江社區，挖掘在地議題深入探究，成果獲各方肯定，此次共同關心安南區的交通問題，如何保存鹽田文化，乃至讓更多人了解已列入無形文化資產的本淵寮金獅陣文化，不僅是學生探究成果，更希望藉由研究分享，串聯社區老中青「在地心、在地情」，一同為更美好的台江家鄉努力。

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