會考榜首！海佃國中吳慧芳5A++作文6級分 不補習、閱讀寫作是日常

台南市安南區海佃國中學生吳慧芳（中）國中教育會考滿級分，榮獲全國榜首。（記者王姝琇攝）

2024/06/07 16:40

〔記者王姝琇／台南報導〕國中教育會考成績出爐，台南市安南區海佃國中學生吳慧芳成績達5科A++、寫作6級分，拿下全國榜首，也是海佃國中創校以來首位會考榜首。

拿到全國榜首的吳慧芳說，對於能成為榜首感到滿驚訝的，不補習的她提及，平時除針對講義和課本內容勤做紙本筆記，也會用線上資源輔助自己學習，課餘時間閱讀和寫作就是她的日常。

吳慧芳說，海佃國中圖書館館藏豐富、閱讀機會多，老師們也樂於分享課外知識性文章；寫作部分則會去請教有經驗的老師，養成平日寫日記和散文的習慣。而這些日常訓練與習慣，讓她得以在這次會考作文拿下滿級分。

吳慧芳說，會考寫作題目為新聞和廣告標題，融入生活時事情境，她則從自己的生活體驗與觀察切入，提到人們是如何受到媒體影響，逐漸改變每個人對事件的想法，而呈現出的聳動標題與空洞內容；她更進一步分析媒體這樣做的原因與可能造成的結果，展現出強而有力的論述能力。

班導師黃淑娟提到，吳慧芳她不但樂於和同學互動交流、一起討論功課，更會在每次段考和模擬考的前後設定目標，成績公布後自我檢討並針對疏失調整計畫，黃淑娟說，「聰明的學生很多，但是要像她這麼按部就班真的很少見；此次會考成績公布後，全班都為她高興。」

海佃國中校長蔡宜興說，吳慧芳做事情很投入，在任何角色都能勝任，合唱團、美術創作、朗讀等競賽都獲得佳績，可說是多才多藝；課業學習部分，在平常模擬考課業準備上就有一定的穩定度， 能獲得5科A++、寫作6級分絕非是運氣好，靠得是她累積足夠的實力。

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