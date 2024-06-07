為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

會考榜首！海佃國中吳慧芳5A++作文6級分 不補習、閱讀寫作是日常

台南市安南區海佃國中學生吳慧芳（中）國中教育會考滿級分，榮獲全國榜首。（記者王姝琇攝）

台南市安南區海佃國中學生吳慧芳（中）國中教育會考滿級分，榮獲全國榜首。（記者王姝琇攝）

2024/06/07 16:40

〔記者王姝琇／台南報導〕國中教育會考成績出爐，台南市安南區海佃國中學生吳慧芳成績達5科A++、寫作6級分，拿下全國榜首，也是海佃國中創校以來首位會考榜首。

拿到全國榜首的吳慧芳說，對於能成為榜首感到滿驚訝的，不補習的她提及，平時除針對講義和課本內容勤做紙本筆記，也會用線上資源輔助自己學習，課餘時間閱讀和寫作就是她的日常。

吳慧芳說，海佃國中圖書館館藏豐富、閱讀機會多，老師們也樂於分享課外知識性文章；寫作部分則會去請教有經驗的老師，養成平日寫日記和散文的習慣。而這些日常訓練與習慣，讓她得以在這次會考作文拿下滿級分。

吳慧芳說，會考寫作題目為新聞和廣告標題，融入生活時事情境，她則從自己的生活體驗與觀察切入，提到人們是如何受到媒體影響，逐漸改變每個人對事件的想法，而呈現出的聳動標題與空洞內容；她更進一步分析媒體這樣做的原因與可能造成的結果，展現出強而有力的論述能力。

班導師黃淑娟提到，吳慧芳她不但樂於和同學互動交流、一起討論功課，更會在每次段考和模擬考的前後設定目標，成績公布後自我檢討並針對疏失調整計畫，黃淑娟說，「聰明的學生很多，但是要像她這麼按部就班真的很少見；此次會考成績公布後，全班都為她高興。」

海佃國中校長蔡宜興說，吳慧芳做事情很投入，在任何角色都能勝任，合唱團、美術創作、朗讀等競賽都獲得佳績，可說是多才多藝；課業學習部分，在平常模擬考課業準備上就有一定的穩定度， 能獲得5科A++、寫作6級分絕非是運氣好，靠得是她累積足夠的實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
會考成績公布 中一中、中女中預估錄取分數出爐
2024/06/07 14:39

會考成績公布 中一中、中女中預估錄取分數出爐
國中會考放榜 苗縣7人5A10+寫作6級分破紀錄
2024/06/07 15:54

國中會考放榜 苗縣7人5A10+寫作6級分破紀錄

1588萬起．燕巢市心鉅作、白派公園別墅
會考成績出爐！專家推估錄取分數 中投區建議這樣填志願
2024/06/07 16:24

會考成績出爐！專家推估錄取分數 中投區建議這樣填志願
國中會考雲林5A以上有236人 丁歆恩作文滿級分被選為範本
2024/06/07 16:13

國中會考雲林5A以上有236人 丁歆恩作文滿級分被選為範本

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
嘉義區會考榜首許幃程 已錄取嘉中科學班
2024/06/07 16:19

嘉義區會考榜首許幃程 已錄取嘉中科學班
厲害！已錄取雄中科學班 屏東中正國中葉迦文會考5A++寫作6級
2024/06/07 14:42

厲害！已錄取雄中科學班 屏東中正國中葉迦文會考5A++寫作6級
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播