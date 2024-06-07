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自煮謝師宴！ 台南紅瓦厝小學141位畢業生端出創意炒飯

台南市歸仁區紅瓦厝國畢業生在歸仁區農會農業志工協助下，炒飯給老師吃，感謝師恩。（記者劉婉君攝）

台南市歸仁區紅瓦厝國畢業生在歸仁區農會農業志工協助下，炒飯給老師吃，感謝師恩。（記者劉婉君攝）

2024/06/07 14:54

〔記者劉婉君／台南報導〕畢業季來到，台南市歸仁區紅瓦厝國小141位畢業生自煮謝師宴，今（7）日上午由歸仁區農會農業志工協助，合作炒飯給老師吃，感謝師恩，也讓師長吃在嘴裡，感動在心裡。

台南歸仁紅瓦厝國小畢業生今天在校園裡化身大廚，跟著農業志工的指導，切菜、炒飯，不少學生第1次下廚，現學現賣，還有人事先在家裡練習，或是上網學如何煮菜，各組的配料也相當豐富，除了豬肉、培根等，也有小組準備了櫻花蝦，私亳不輸給一般店家的菜色。

學生完成炒飯後，一一送給老師 ，伴隨一句「謝謝老師！」讓老師好感動。校長陳沅與農會總幹事翁淑雲也一同分享學生的成果。

規劃活動的輔導室主任許耿肇表示，學校與農會合作推動食農教育已逾10年，自煮謝師宴則已有8年傳統，每年用不同形式舉辦，今年在30位農業志工協助下，畢業生端出創意炒飯謝師恩，從整理場地、洗菜、備料到做菜，全由學童一手包辦。

畢業生徐子鈞說，平常在家就有請媽媽教他煮菜，畢業前炒飯給老師吃，很開心。還有畢業生試吃後自信滿滿地說「一定好吃！」

陳沅指出，現代學生很少有下廚的機會，可以吃到學生自煮的謝師宴，學生準備也很用心，感覺很窩心。

台南市歸仁區紅瓦厝國畢業生在歸仁區農會農業志工協助下，炒飯給老師吃，感謝師恩。（記者劉婉君攝）

台南市歸仁區紅瓦厝國畢業生在歸仁區農會農業志工協助下，炒飯給老師吃，感謝師恩。（記者劉婉君攝）

台南市歸仁區紅瓦厝國畢業生在歸仁區農會農業志工協助下，炒飯給老師吃，感謝師恩。（記者劉婉君攝）

台南市歸仁區紅瓦厝國畢業生在歸仁區農會農業志工協助下，炒飯給老師吃，感謝師恩。（記者劉婉君攝）

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