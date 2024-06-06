議員關切善化火車站擴建、捷運深綠線 南市交通局說明進度

南市善化火車站運量成長，地方爭取擴建增設後站。（圖由林志展提供）

2024/06/06 16:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市善化火車站目前僅有單一出入口，但至2023年為止，善化站運量成長27.04％。南市副議長林志展質詢指出，為應付日漸成長的人流，善化站有增設後站必要性，要求不需配合永康新市鐵路改善工程，應讓善化站改建計畫可以先獨立先行。

南市交通局表示，善化站改建經費5億，原依台鐵公司營運要求，列於「台南鐵路立體化延伸至永康計畫」可行性研究報告內，市府配合中央審議意見，已將善化車站改建經費移出永康計畫外，並於今年4月11日再提送交通部續審。

另，市府辦理的「新市善化鐵路立體化可行性研究」，針對善化車站改善部分，也依循台鐵公司擴建需求，僅納入報告書說明論述，無涉及新市地區鐵路立體化的財務效益計算，針對善化車站獨立爭取擴建，市府後續將持續向中央爭取儘速推動。

至於，捷運深綠線部分，林志展表示，南科園區及觀光、外來就業人口大幅成長，大眾運輸建設緩不濟急，深綠線於2022年啟動可行性研究，經過善化、新市、新化與歸仁等4個行政區，未來深綠線若完成，從南科到歸仁沙崙高鐵台南站，路程將可從現在的1小時左右大幅減少約一半。市府應加速推動，才不會讓民眾譏為只是紙上談兵。

交通局指出，深綠線加速辦理將讓善化的聯外交通更健全，紓緩南科園區上下班尖鋒時段交通壅塞問題，目前捷運深綠線已完成可行性研究期末報告初稿，該局刻正進行可研期末成果檢核確認，後續將辦理地方說明會蒐集沿線民眾意見並爭取議會支持，以利儘速提報中央審議。

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