台灣肉粽對決越南春捲 西港社區長輩前進校園交流美食

西港的社區長輩、廚藝志工，指導越南學生包製端午應景的肉粽。（民眾提供）

2024/06/04 18:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕端午將至，台南西港區的長輩們，今天偕同當地的廚藝志工與新住民等，一起前進校園，教導多媒體國際專班的學子們包製應景的肉粽，外籍生則分享道地的越南春捲，美食交流，歡度佳節。

來自西港區的鄉親共30人，今天與嘉南藥理大學的多媒體國際專班的外籍生提前歡慶端午，讓他們體驗台灣傳統節日的習俗，並運用當地的知名產業，製作應景美食，推出風味特別的麻油松阪豬粽，香氣四溢。

社區長輩現場示範包製技巧，從粽葉的挑選到綁紮，每個步驟都詳細解說，外籍學生們在指導下也親手體驗，從初次接觸到逐漸熟練，現場歡笑聲洋溢。

這場「粽植麻油香：端午文化體驗」活動，由「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊選在嘉藥餐旅大樓舉辦，與會的多媒體國際專班外籍生以越南籍為主，透過美食教作課程，增進彼此的交流。

現場除包粽子外，還安排了端午的歷史講解，讓越南生認識傳統節日的歷史起源、背景，以及相關的民間傳說故事，學子們在體驗的同時，也增進對台灣傳統文化的了解。

國際專班學生也製作道地的越南春捲，分享給西港區的志長輩與志工們，並提到他們在家鄉過端午節時，家戶會大規模地打掃、驅蟲，並吃甜酒釀，還有酸味水果。

越南生多提到，這是生平首度包粽子，雖然一開始難了些，但相當有趣，透過個活動不僅學到新技能，也加深對台灣文化的認識，讓他們在異鄉也能感受到節日的氛圍。

嘉藥智慧生活學院薛雅明院長說，西港區的胡麻產業，全台知名，透過在地食材結合傳統節慶，讓國際生對台灣飲食文化更進一步了解，也增加青銀共學互動機會。

西港的社區長輩、廚藝志工，指導越南學生包製端午應景的肉粽。（民眾提供）

外籍生也分享道地的越南春捲，美食交流。（民眾提供）

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