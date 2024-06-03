台南龍舟賽6/6~6/10在安平運河 交管徒步區報你知！

2024年台南國際龍舟賽在安平運河路段的場域規劃圖。（圖由台南市警四分局提供）

2024/06/03 10:28

〔記者王俊忠／台南報導〕今年度台南市國際龍舟錦標賽將於6月6日至10日在安平運河舉行，共有97隊2212位划槳好手參與競渡，會場周邊同時有攤商展售及舞台表演活動與民眾同樂，賽事期間會場周邊路段將管制交通、劃設為行人徒步區，每天下午3時至晚上10時管制車輛進出（住戶除外），警方提醒民眾留意交管路段與時間。

南市警四分局根據市府規劃指出，今年龍舟賽事將於6月6日下午6時起舉行祭江及開幕儀式，之後展開為期5天的龍舟競渡系列活動，並於10日晚間8時15分舉行閉幕典禮。

警方表示，龍舟賽事期間，屆時安平區慶平路段（健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東）於活動比賽時段將劃設為行人徒步區管制，其中慶平路與健康三街口、慶平路與育平七街60巷口、慶平路與安億路口及育平路、育平九街等4路口，將從每天15時至22時管制車輛出入（住戶除外），以供民眾盡情觀賞龍舟競賽、欣賞表演及體驗台南美食小吃，四分局警方會針對會場周邊做交通疏導與肅竊，維護賽事安全及道路交通順暢。

南市警四分局長曹儒林提醒民眾與地方鄉親，近日會場舞台及攤架陸續布置，用路人行經慶平路活動路段時，請減速慢行或提前改道行駛，活動期間請注意管制路段，可善加利用安億停車場、運河路停車場及安平港濱歷史公園等停車場，並鼓勵搭乘大眾運輸工具到場，也提醒觀賞龍舟賽民眾請勿攀爬上運河護欄，注意自身安全。

2024年台南國際龍舟賽在安平運河路段的交通管制規劃。（圖由台南市警四分局提供）

2024年台南國際龍舟賽在安平運河路段的相關停車場資訊位置。（圖由台南市警四分局提供）

2024年台南國際龍舟賽在安平運河路段舉行，市府提供有行經會場周邊的公車資訊。（圖由台南市警四分局提供）

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