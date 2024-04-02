台南另類「地王」每坪近90萬元 最有價值未辦繼承土地出爐

台南未辦繼承登記土地，其中有1處單價最高，土地公告現值每坪近90萬元，位於中西區中山段。示意圖。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/02 17:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市地政局統計，目前列管逾期未辦繼承登記土地，累計逾11萬筆，總價逾346億元。其中有1處單價最高位於中西區中山段，若以公告土地現值概估，每坪近90萬元，可謂是另類「地王」！

南市地政局表示，該「地王」位於中西區民族路商圈，鄰近台南護專的商業區土地，今年公告土地現值每平方公尺逾27萬元，換算每坪約89.26萬元，是目前單價「最有價值」的未辦繼承土地。

若以土地總價計算，總價最高者，位於北區北元段面臨中華北路2段的住宅區土地，面積1260.15平方公尺，以今年公告土地現值計算總價逾6981萬。而面積最大者，則位於大內區二重溪段接近南184市道的農地，面積逾4.3公頃。

地政局統計，主動通知繼承人人數，2022年為9610人，2023年為10077人，兩年合計已通知1萬9687人。今年南市辦理逾期未辦理繼承公告，土地筆數為7379筆，土地總面積逾87公頃，建物棟數為418棟，建物總面積超過3萬平方公尺。

南市地政局表示，繼承人辦理繼承登記可將不動產權屬公示於登記簿，有助於地籍釐正，呼籲繼承人儘早辦理繼承登記，避免列管期滿15年後被公開標售，確保自身權益。

台南未辦繼承登記土地，累計逾11萬筆，總價逾346億元。（台南市地政局提供）

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