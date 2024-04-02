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「台南市產」鳳梨質量穩定 搶攻外銷訂單

台南鳳梨進入產季，今年產量估逾5萬公噸，除了日本已下訂單500公噸，南市農業局攜手農會等團體加強內外銷。（記者王涵平攝）

台南鳳梨進入產季，今年產量估逾5萬公噸，除了日本已下訂單500公噸，南市農業局攜手農會等團體加強內外銷。（記者王涵平攝）

2024/04/02 13:11

〔記者王涵平／台南報導〕台南鳳梨進入產季，今年產量估逾5萬公噸，除了日本已下訂單500公噸，南市農業局攜手農會等團體加強內外銷，本月中旬將前往新加坡爭取大量訂單。

南市農業局今邀山上區農會、新化區農會、楠西福農果菜運銷合作社、南瀛農產國際行銷公司、南市農產運銷公司聯合行銷「台南市產」鳳梨。

農業局農產行銷科長劉詩彥表示，今年預估收穫面積970公頃（約占全台14.5%），總產量5萬2000公噸，較去年減少3500公噸，每年4、5月為台南鳳梨的盛產期，預計4月初啟動鮮果外銷作業，由福農貿易公司、綠園牧場以及金子宏貿易公司分別將48公噸、15.6公噸、5.7公噸銷往日本東京、大阪、九州和新加坡。

市長黃偉哲日前率隊出訪日本參加日本東京國際食品展，接洽日本多家商社接獲許多鳳梨訂單，在市長與日本三大鮮果批發業者簽署MOU合作備忘錄促成下，鳳梨鮮果接單超過500公噸，是去年的5倍。

農業局指出，台南鳳梨質量穩定，纖維細緻甜份高，深受日本人喜愛，為了提高台南鳳梨在日本市場的辨識度，特別在每顆鳳梨標示「台南市產」，增加消費者產地記憶及購買意願，逐步建立台南鳳梨口碑。

農業局表示，同時也積極拓展國內外鳳梨鮮果銷售及加工品應用，透過多元行銷管道，走進消費者的生活日常。

台南鳳梨進入產季，今年產量估逾5萬公噸，除了日本已下訂單500公噸，南市農業局攜手農會等團體加強內外銷。（記者王涵平攝）

台南鳳梨進入產季，今年產量估逾5萬公噸，除了日本已下訂單500公噸，南市農業局攜手農會等團體加強內外銷。（記者王涵平攝）

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