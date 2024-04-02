人合神就興！台南土城香隨香限定「鹿耳門媽絲巾」4/5擲筊求取

甲辰科土城香今日前往古鹿耳門聖母廟遺址附近進行「取水」儀式。（記者王姝琇攝）

2024/04/02 13:01

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市定民俗「土城香」將於4月11日起鼓、12至14日展開3天香醮，總計破百頂神轎、數10組陣頭共襄盛舉。今年不僅是有史以來首次開放外界搏主會，更欣逢三郊海安宮與水仙宮破冰和好，並祭出1千條「鹿耳門媽絲巾」讓信眾在4月5日擲筊求取機會難得。

香醮合一（媽祖巡香、千歲建醮）的土城香歷經63年、21科，為「南瀛五大香」之一，香境涵括七股區、安南區及本轄土城，轄境內有虎尾寮宋江陣、郭岑寮金獅陣、蚵寮角白鶴陣、砂崙腳八家將、青草崙百足真人蜈蚣陣等5大陣頭，加上開路先鋒學甲寮慈興宮宋江陣、主壇海尾朝皇宮宋江陣、交陪友宮逾百頂神轎、數10陣頭相挺，規模日益擴大。

繼日前王船神尊開光後，今日前往古鹿耳門聖母廟遺址附近進行「取水」儀式、王船出塢，準備好迎接11日起鼓。聖母廟主委王增榮表示，土城香63年來首次開放外界搏主會，展現境內、外都來為「土城香」共同付出，欣逢三郊海安宮、水仙宮25年來破冰和好，週六（6日）聖母廟也將入府城三郊五廟請佛，300多年三郊交陪再度團結作夥，實屬難！他說，「如果說今年土城香要以１個字代表，那就是『合』，三郊合、主會合、閤境合；人合，神就興。」

民政局長姜淋煌今日也特地蒞臨並拿起「超大筊杯」擲筊求絲巾。鹿耳門表示，「鹿耳門媽絲巾」是土城香限定，印有鹿耳門媽慈祥面容，原本只有「隨香走」才有機會拿取，今年首度開放1000條讓信眾在4月5日擲筊求取，機會難得。

甲辰科土城香今日王船出塢。（記者王姝琇攝）

甲辰科土城香首度祭出1千條「鹿耳門媽絲巾」讓信眾在4月5日擲筊求取機會難得。（記者王姝琇攝）

甲辰科土城香將於4月11日起鼓，今日舉辦「取水」儀式、王船出塢儀式，並召開宣傳記者會邀各界共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

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