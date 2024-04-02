清明4天連假 台南警分析3階段車潮教你避塞車雷區

警方在台南重要道路車潮多時指揮疏導車流。（圖由南市交警大隊提供）

2024/04/02 12:23

〔記者王俊忠／台南報導〕清明節4天連假即將到來，台南市警局為利民眾慎終追遠，針對轄內祭祀園區周邊道路，於先前透過會議討論各項交通管制作為，強化周邊停車空間、進（出）場動線、替代道路方案等交通管制措施，以達交通順暢目的。交警大隊並依連假返鄉潮、出遊潮與賦歸潮3大階段，提醒民眾如何在連假順暢行車，不致被塞車壞了休假好心情。

警方表示，民眾欲前往掃墓時除注意行車安全外，可多利用祭祀園區內或周邊的停車場，或是搭乘接駁車前往，並請配合警方交通管制及疏導作為，勿圖一時方便在周邊道路違規停車，不僅阻礙交通、也易發生危險。

南市交警大隊並依過往經驗、分析出連假3大車潮期，建議民眾如何平安順暢行車。

1、在連假前1日（4月3日）「返鄉潮」：以下午5時過後返鄉及下班車潮集中於仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路為交通尖峰，提醒駕駛人在台86快速公路銜接國道1號南、北雙向；及台86快速公路銜接國道3號關廟交流道會有車潮匯流車速較慢的情形。

2、連假第1日至第3日（4月4日至6日）「出遊潮」：出遊車潮上午集中於各交流道周邊道路；下午集中於各觀光景點周邊道路為主，據今年度春節連假經驗，上午9時至13時各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）車流較多，以及11時至13時台86快速公路及台19甲線銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流。在觀光地區部分，14時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率高，亦提醒行車民眾提前做好停車規劃。

3、連假最後1日（4月7日）「賦歸潮」：出遊車潮上午集中於各觀光景點，下午集中在各交流道周邊道路為主，預估16時起各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）因應返回工作地的車流而有車多情形。

4、此外，預估在4月4日上午8時至11時、下午2時至4時，及4月5日上午8時至11時，台南市各墓區、納骨塔等祭祀園區（如南區富貴南山納骨塔周邊、七股納骨塔等）周邊道路及停車場車流達到尖峰，提醒駕駛人做好路線及停車規劃，同時建議可以分散到其他日期或時段前往祭祀。

5、紅球在台南活動也於3月29日登場，展期至4月7日止，交警大隊預估有大量遊客前往觀賞，活動地點周邊將湧入大量車潮，部分路口會實施交通管制，提醒要前往的駕駛朋友提前做好路線及停車規劃，也可多利用公車或YouBike前往（詳細資訊請參考FB運轉台南好交通）。

而連假長途行駛高速公路的駕駛人，除避開國道1號與3號的尖峰車流時段，也可改行駛靠西部海岸線的台61快速道路，順道欣賞海岸線美景。也要謹記喝酒不開車、開車不喝酒鐵則。

南市交警大隊與市府交通局智慧交通中心合作掌握台南地區路況，在車潮多時啟動交通快暢機制。（圖由南市交警大隊提供）

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