歡樂的兒童節來了 台南永華國民運動中心免費招待

南市永華國民運動中心4月4、5日推出泳池兒童免費體驗課程，讓小朋友們歡樂享兒童節。 （南市體育局提供）

2024/04/02 10:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕兒童節假期即將到來，南市永華國民運動中心4月4、5日推出泳池兒童免費體驗課程，讓小朋友們享受夏暑戲水樂趣，4月20日還有親子手作蛋糕體驗課，邀請孩子們一同FUN享兒童節。

市長黃偉哲說，培養兒童運動習慣首重興趣培養，今年兒童節戲水公益活動，就是要提高孩子們對游泳運動的興趣，目前台南天氣逐漸轉熱，消暑涼快的水上活動，對於各年齡層都非常適合，未來市府將聯合運動中心經營團隊設計更多有趣的互動活動，邀請全民走出戶外，享受運動帶來的樂趣。

南市體育局長陳良乾表示，台灣四面環海，游泳技能是國人不可或缺的能力，教育部體育署正推行全國中、小學生游泳與自救能力基本指標，國小應屆畢業的學童，應具備游泳前進15公尺、水母漂30秒或仰漂或立泳15秒以上並搭配換氣的能力，除學校正規課程教學外，亦將游泳戲水作為消暑的休閒活動，寓教於樂。

永華國民運動中心「FUN享童樂趣」系列活動，推出7到12歲兒童免費公益體驗游泳課程，第1場次4月4日18時30分至19時30分，第2場次為4月5日14時至15時，免費報名，名額有限。4月20日的親子手作蛋糕體驗課，適合親子同樂，邊做邊玩邊學，親子互動溫馨又趣味。

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