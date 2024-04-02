為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

歡樂的兒童節來了 台南永華國民運動中心免費招待

南市永華國民運動中心4月4、5日推出泳池兒童免費體驗課程，讓小朋友們歡樂享兒童節。 （南市體育局提供）

南市永華國民運動中心4月4、5日推出泳池兒童免費體驗課程，讓小朋友們歡樂享兒童節。 （南市體育局提供）

2024/04/02 10:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕兒童節假期即將到來，南市永華國民運動中心4月4、5日推出泳池兒童免費體驗課程，讓小朋友們享受夏暑戲水樂趣，4月20日還有親子手作蛋糕體驗課，邀請孩子們一同FUN享兒童節。

市長黃偉哲說，培養兒童運動習慣首重興趣培養，今年兒童節戲水公益活動，就是要提高孩子們對游泳運動的興趣，目前台南天氣逐漸轉熱，消暑涼快的水上活動，對於各年齡層都非常適合，未來市府將聯合運動中心經營團隊設計更多有趣的互動活動，邀請全民走出戶外，享受運動帶來的樂趣。

南市體育局長陳良乾表示，台灣四面環海，游泳技能是國人不可或缺的能力，教育部體育署正推行全國中、小學生游泳與自救能力基本指標，國小應屆畢業的學童，應具備游泳前進15公尺、水母漂30秒或仰漂或立泳15秒以上並搭配換氣的能力，除學校正規課程教學外，亦將游泳戲水作為消暑的休閒活動，寓教於樂。

永華國民運動中心「FUN享童樂趣」系列活動，推出7到12歲兒童免費公益體驗游泳課程，第1場次4月4日18時30分至19時30分，第2場次為4月5日14時至15時，免費報名，名額有限。4月20日的親子手作蛋糕體驗課，適合親子同樂，邊做邊玩邊學，親子互動溫馨又趣味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
兒童節來了！科教館、天文館及兒童新樂園祭免費活動
2024/04/02 09:39

兒童節來了！科教館、天文館及兒童新樂園祭免費活動
黃金博物館 兒童節推「親子琺瑯」體驗課
2024/04/02 05:30

黃金博物館 兒童節推「親子琺瑯」體驗課

永康永大路商圈夯 高質感輕豪宅當紅
2森遊區 清明連假兒童免費
2024/04/02 05:30

2森遊區 清明連假兒童免費
共創育兒友善社會 兒童節前綠委提八大方針
2024/04/01 20:24

共創育兒友善社會 兒童節前綠委提八大方針

大金空調潔淨智慧新科技 閃流＋防霉
普天童慶！ 兒童免費搭台糖五分車 4/4歡迎來糖廠「童樂」
2024/04/01 19:48

普天童慶！ 兒童免費搭台糖五分車 4/4歡迎來糖廠「童樂」
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播