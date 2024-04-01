普天童慶！ 兒童免費搭台糖五分車 4/4歡迎來糖廠「童樂」

四月四日兒童節當天至台糖烏樹林休閒園區，12歲以下孩童可免費搭乘五分車觀光。（圖：台糖公司提供）

2024/04/01 19:48

〔記者王俊忠／台南報導〕年度兒童節將至，台糖公司為讓每位小朋友能盡情體驗糖鐵旅行的樂趣，兒童節當天將特別招待12歲以下孩童免費搭乘五分車；台南新營鐵道文化園區及烏樹林休閒園區更推出加碼優惠，前40組購買2張以上全票的遊客，能免費獲得限量文創好禮！歡迎民眾帶全家大小一起到糖廠「童」樂。

台糖現有5處休憩據點有提供觀光五分車搭乘體驗，台灣從北到南依序為彰化溪湖觀光糖廠、嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區、新營鐵道文化園區、烏樹林休閒園區及高雄橋頭觀光糖廠。為歡慶兒童節，當天所有據點皆免費招待12歲以下孩童搭乘五分車（須有成人陪同），其中連結高鐵站及故宮南院的蒜頭糖廠五分車，更將優惠延長至連假最後1天（4月7日）。

此外，擁有國寶糖鐵勝利號的新營鐵道文化園區為鼓勵親子同樂，加碼推出贈品優惠，兒童節當天前40組購買2張以上全票的遊客，即可獲得限量人氣列車勝利號Q板手機架1支。

新營鐵道文化園區表示，勝利號僅於假日開行，首班列車為上午9點發車，除中午12點外，每逢整點有1班列車，其人氣之高幾乎班班爆滿，相當受到大小朋友喜愛。該園區亦提供德馬列車服務，每天兩班次，由中興車站開往新營車站，為搭乘台鐵至新營車站的旅客提供便捷的轉乘服務，歡迎各地旅客前來體驗穿梭於新營城市及柳營田園風光的糖鐵微旅行。

而距離新營鐵道文化園區僅10公里的烏樹林休閒園區，同樣推出加碼優惠，兒童節當日前40組購買2張以上全票五分車的遊客，可獲得獨家精美手持文創隨身扇1支。烏樹林園區除提供五分車搭乘服務外，也設有烤肉區、鐵道博物館及地震體驗館等設施，全家大小可盡情在園區內享受1整天的休閒時光，歡迎民眾一起來糖廠同樂、嗨翻4天連續假期。

台糖新營鐵道文化園區每逢假日皆提供糖鐵「勝利號」搭乘服務，很受到大小朋友歡迎。（圖：台糖公司提供）

台糖為歡慶兒童節，當天五大休閒園區免費招待12歲以下孩童搭乘觀光五分車。（圖：台糖公司提供）

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