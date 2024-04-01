配合台南海淡廠興建受水池 佳里區民反對

台南將軍青鯤鯓鹽埕將建海水淡化廠。（記者楊金城攝）

2024/04/01 18:00

〔記者楊金城／台南報導〕經濟部水利署在將軍青鯤鯓推動興建台南海水淡化廠，規劃由自來水公司在佳里興建受水池（配水中心）儲存海淡廠處理後的自來水，再銜接自來水管網，台南市都發局今天（1日）在佳里公所舉辦佳里受水池都計變更公展說明會，遭到地方反對。水利署南區水資源分署副分署長林玉祥說，將持續與地方溝通。

為穩定台南供水，台南海淡廠工程計畫去年4月獲行政院核定，場址在青鯤鯓鹽埕17公頃用地，第一期興建計畫日供10萬噸水，工程費高達160億元。

林玉祥說，台南海淡廠工程將在5月進行資格標評選，希望6月決標後，進行工程設計，最快明年動工，海淡廠計畫並規劃興建佳里受水池，有專管將海水淡化處理後的清水送至佳里受水池儲存配水。

佳里受水池興建經費5.6億元，連同輸配水管工程共計29.3億元，佳里受水池占地1.05公頃，位在佳里佳西路西側的農牧區，須配合都計變更從農牧用地變更為機關用地。

近百位佳里區民出席都計變更公展說明會，表達反對設置佳里受水池，陳姓民眾說，受水池廠區鄰近住宅區，憂心運轉的機具噪音、震動、淨化水質用藥氣味影響生活環境，一旦設立並可能限制當地的發展。

包括南市議員方一峰、蔡秋蘭、陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡都出席說明會，力挺民眾；立委郭國文上週已邀集相關單會商，他說，佳里受水池安事前沒有完整說明，場址鄰近住宅區，設置後恐引起生態、環境、噪音等不利因素，也限制當地發展，將和民意站在一起，要求台水公司尊重民意，重覓新址，相關單位一週後提供新方案。

台水公司代表回應，海水淡化後的清水已符合飲用水標準，尊重民眾意見；林玉祥說，台水淨水場的運作很少引起當地抗議，受水池是配水中心，不致對當地環境造成太大衝擊，對青鯤鯓海淡廠、佳里受水池興建案都將與地方持續溝通，希望圓滿解決，穩定供水。

佳里受水池都計變更公展說明會今天在佳里公所舉辦，地方民眾出席表達反對設立受水池。（記者楊金城攝）

台南青鯤鯓海淡廠計畫有專管，將海水淡化處理後的清水送至佳里受水池儲存配水。（水利署南區分署提供）

配合台南海淡廠工程，佳里受水池預定地位在佳里區佳西路旁的農牧區，將變更為機關用地。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法