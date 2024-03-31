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台南善化老農巡田失蹤近4天 曾文溪畔尋獲虛弱送醫

台南市善化區八旬老農民外出巡農田卻忘了回家的路，失蹤近4天後，善化茄拔所員警於曾文溪畔順利尋獲，助老農與家人團圓。（讀者提供）

台南市善化區八旬老農民外出巡農田卻忘了回家的路，失蹤近4天後，善化茄拔所員警於曾文溪畔順利尋獲，助老農與家人團圓。（讀者提供）

2024/03/31 18:21

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區一名患有失智症的八旬老農民，28日中午騎腳踏車外出巡視農田，卻遲遲未返家，家人找了2天仍遍尋不著，昨（30）日向善化警分局茄拔派出所求助，警方比對路口監視器及訪查當地居民，六德里長楊駕也動員里民加入協尋，今天上午在曾文溪畔尋獲坐在雜樹下躲太陽的虛弱老農，協助一家人團圓。

茄拔派出所昨天下午3時許接獲勤務中心轉報協尋該名老農後，所長楊仲弘與警員許鎧麟立即調閱老農住家附近的監視器，確認老農民離家的時間及離開的方向、穿著與使用的交通工具，老農的家人也透過臉書社群，請民眾協助提供線索，但均未接獲好消息。

楊仲弘認為，老農民失蹤已超過3天，如果是朝市區或住家附近的道路行走，應該會有民眾報案或告知，因此研判老農應該還在曾文溪六分寮沿岸農地，與巡佐黃福良騎著警用機車，至老農可能行經的農路尋找，警員許鎧麟、鄭雅穗則持續調閱監視器，得知曾有民眾目擊老農騎自行車往東而去，楊仲弘、黃福良、警員劉俼銘依據監視影像斷點，沿曾文溪堤岸尋找，同時請昌隆巡守隊、嘉南巡守隊協助，終於在善化區曾文溪茄拔段（台1線曾文溪橋下）發現老農的身影，立即遞上礦泉水讓老農補充水分並通知家屬，老農隨後由救護車送醫院治療。

家屬對於警方鍥而不捨協助老農返家，相當感謝。善化警分局長陳俊凱呼籲，家中長輩若有失智或健忘情形，為防止走失，可定期（半年或1年）為他拍照，以備不時之需，平時多留意其穿著、特徵、使用語言、口頭禪，申請「預防走失手鍊-愛心手鍊」，一旦走失被人發現聯絡警方，可透過手鍊上的編號查詢到登錄的詳細資料，聯絡家屬。

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