台南賞寶光聖堂花旗木粉色浪漫 路上巧遇桃花心木「變裝秀」

台南南化寶光聖堂300棵花旗木盛開，未來將再增植200棵，打造花旗木步道。（記者劉婉君攝）

2024/03/31 16:35

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市南化區寶光聖堂300棵花旗木滿開，粉白色浪漫花海假日吸引不少民眾前往賞花，南化區公所也配合花季舉辦產業文化活動；而目前正值桃花心木變色落葉的季節，沿著台20線從南化北寮前往寶光聖堂的路上，還可巧遇桃花心木換裝美景，黃、紅、綠等多種色彩，為旅程添詩意。

台南寶光聖堂花旗木滿開，除了入口處停車場，景德公園200棵花旗木更形成一片粉紅浪漫花海，除了有民眾賞花之外，南化區公所今（31）日也搭配花季，舉辦「南化蜜糖慶花季，甜蜜花旗木」產業文化活動，共有100個攤位，行銷南化的蜂蜜與黑糖等產業，還有當地學校社團演出。

寶光聖堂占地約33公頃，總經理蘇清林表示，當地的花旗木已引進超過15年，除了美化環境，也希望在每年春天祭祖時，可以讓返鄉祭祖的民眾可以一同賞花，園區總計300棵花旗木中，位於迎賓大樓佛手旁的花旗木，每年都是率先綻放，被視為「花王」，後續將再於停車場往寶光聖堂路上增種200棵，打造迎賓的花旗木步道。

南化區長徐全立表示，配合花旗木的花期約1個月，至4月底前，每個周六、日在寶光聖堂都將有花旗木市集，結合南化當地生產的黑糖、龍眼蜜等產業，讓民眾賞花之餘，也能認識及品嚐手工黑糖與特等蜂蜜等產業。

從南化北寮沿台20線往寶光聖堂路上，可看到正值變色落葉的桃花心木，色彩繽紛。（記者劉婉君攝）

南化區公所在寶光聖堂舉辦「 南化蜜糖慶花季，甜蜜花旗木」產業文化活動，至4月底前，每週六日都有花旗木市集。（記者劉婉君攝）

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