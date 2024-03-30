竹溪禪寺明清文物展 見證台南多元文化性格

《龍舒淨土文》是竹溪禪寺最古老的經書。（記者洪瑞琴攝）

2024/03/30 21:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接「臺南400」，台灣首座佛寺竹溪禪寺舉辦明清文物展，見證台灣早期佛教發展歷程，反映台南多元的文化性格。

其中展出的佛經《龍舒淨土文》，刊印於清順治16年，是竹溪禪寺最古老的經書，歷史可能早於佛寺的創建。而展出文物中最特別的當屬「萬歲牌」，上刻有「皇帝萬歲萬萬歲」字樣，類似牌位現在臺灣被登錄的只有4塊，而在竹溪寺展出的這1塊「萬歲牌」背面還刻有「南無鐵圍山焦面大士菩薩」更是特殊，也讓人對當時保存這塊萬歲牌的歷史故事充滿好奇。

另外這次展覽除了展出大家所熟知的「了然世界」匾額外，也從竹溪禪寺所保存的12面清代匾額中，挑選「慧海津梁」、「捷于影響」及「慈雲光芘」3面乾隆古匾，在台南歷史較早的佛寺乾隆時代的匾額極為少見，而唯獨竹溪禪寺有3面，且多為官員所立，可見禪寺當時備受尊崇的地位。

竹溪禪寺擁有兩座珍貴的明代時期觀音像，這次展出的觀音坐像推測為寺中最早的佛像之1，而另1座名家鑄銅觀音立像，由歷代住持相傳保存，本次雖未展出，未來將在竹溪禪寺文物館落成後，成為其中的館之寶，而這兩座明代觀音像也成為竹溪禪寺創建於明朝的重要證據。

竹溪禪寺創建於明朝永曆年間，為全台首座佛寺也是府城4大古寺之一，寺中超過3千多件的建檔文物中，更有為數眾多屬於明清兩代，繼去年展出日治時代與民國時期「歷代祖師文物展」，以竹溪禪寺為中心探索台南佛教文化的發展獲得好評後，這次再度由成功大學名譽教授傅朝卿策展，今（30日）開幕，由竹溪禪寺住持資定法師主持並邀請其他佛寺住持法師共襄盛舉。

「竹溪禪寺明清文物展」，3月30日至5月26日於竹溪書院展出，開放免費參觀。

竹溪禪寺典藏的「萬歲牌」。（記者洪瑞琴攝）

竹溪禪寺收藏的「萬歲牌」，背面刻有「南無鐵圍山焦面大士菩薩」。（記者洪瑞琴攝）

竹溪禪寺保存的「慈雲光芘」乾隆古匾。（記者洪瑞琴攝）

竹溪禪寺所保存「了然世界」古匾。（記者洪瑞琴攝）

竹溪禪展出的觀音坐像，推測為寺中最早的佛像之1。（記者洪瑞琴攝）

竹溪禪寺保留的「三足壓經耳爐」。（記者洪瑞琴攝）

「默助成功」匾見證當年的「台灣民主國」。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法