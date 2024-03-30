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全國技能競賽分區賽》柯丞晞克服身高限制奪金 真有兩把刷子

全國技能競賽南區賽建築鋪面職類比賽場況。（勞發署雲嘉南分署提供）

全國技能競賽南區賽建築鋪面職類比賽場況。（勞發署雲嘉南分署提供）

2024/03/30 19:38

〔記者楊金城／台南報導〕第54屆全國技能競賽北、中、南區賽今（30日）閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的選手中，勇奪粉刷職類金牌的17歲小將柯丞晞，身高僅155公分，他克服比賽場地對身高的不便，靠精湛技術奪金，真有「兩把刷子」，柯丞晞將在7月進軍全國賽，希望一圓國手夢，挑戰國際技能賽。

勞發署雲嘉南分署選派各職類職訓師，培訓青年組27職類162位、青少年組3職類13位選手代表分署，分赴全國技能競賽北中南3分區賽參賽，共奪下14金、16銀、20銅牌，連同佳作，得獎總牌數有103面。

其中在南區賽中，雲嘉南分署在粉刷技術與乾牆系統、汽車噴漆、模具及板金等4個職類囊括所有名次，完全制霸，在CAD機械設計製圖、銲接、建築舖面、砌磚、機器人、冷作等職類也勇奪金牌。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，全國技能競賽是技職教育界的年度大事，分區賽各職類前5名晉級7月全國賽，全國賽前3名保送國立科大，並有機會爭取國手資格。因企業重視技術人才，專業人力需求多，即使面對少子化，技職教育近些年受到家長和學生的重視。

柯丞晞在奪金後，感謝分署職訓師林瑑璜每次陪練6小時起跳，不斷鼓勵及用心指導，讓她如願奪金，希望未來能出國拿金牌。

另位奪金選手杜翊帆參加過5次技能競賽，南區賽最佳成績是銀牌，今年由職訓師陳全協傳授技術，終於在室內設計奪金。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟（前中）與南分署培訓的選手合照。（勞發署雲嘉南分署提供）

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟（前中）與南分署培訓的選手合照。（勞發署雲嘉南分署提供）

勞動部勞動力發展署主秘陳世昌（前右）由雲嘉南分署長劉邦棟（前中）、台南市勞工局長王鑫基（前左）巡視技能競賽南區賽。（分署提供）

勞動部勞動力發展署主秘陳世昌（前右）由雲嘉南分署長劉邦棟（前中）、台南市勞工局長王鑫基（前左）巡視技能競賽南區賽。（分署提供）

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