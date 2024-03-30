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台南「最美滯洪池」花旗木大爆發 公所辦野餐市集助興

仁德滯洪池畔花旗木盛開，公所舉辦野餐市集活動，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

仁德滯洪池畔花旗木盛開，公所舉辦野餐市集活動，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

2024/03/30 19:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南三爺溪畔的「仁德之心」滯洪池，沿岸栽種了逾300株花旗木，每年清明節前盛開，枝頭上演驚豔的粉紅派對，讓網友大讚「全國最美」，區公所今天舉辦野餐市集，還結合健康促進、慈善捐贈與防疫誓師等活動，現場擠得水洩不通。

花旗木又稱「泰國櫻」，仁德區公所主辦的野餐市集下午揭幕，今年首度規劃的50組樹下雅座，之前開放報名時就秒殺，顯見受歡迎程度，進駐攤位包含地方特色小吃，還有異國風味料理，民眾爭相品嚐。

區長黃素美表示，預估花期將持續1個月，歡迎大家走訪仁德，前往滯洪池欣賞，也可到奇美博物館、保安火車站等熱門景點，並品嚐牛肉湯、蚵嗲等在地的名店美食，吃喝玩樂一次滿足。

迎接兒童節，民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀也將遊樂場搬進滯洪池畔，提供了充氣式城堡、小火車、扭蛋機等兒童遊戲設施，還有爆米花，讓大小朋友享受親子歡樂時光。

野餐市集的揭幕儀式，由清寧太子宮的宋江陣表演開場，現場還安排了仁德國中、小的AI健走，以及慈善捐贈等，將公益融入活動，別具意義。

議員杜素吟、陳皇宇，還有市府民政局長姜淋煌、水利局長邱忠川等人也都出席揭幕儀式，各里環保志工齊聚，進行登革熱防疫誓師，宣示將「超前部署」，不讓病媒蚊有孳生的機會。

林俊憲致詞時，誇讚現場花旗木盛放，景致迷人，「全國最美滯洪池」實至名歸，他也肯定公所團隊的用心規劃，讓活動精彩呈現，當眾向姜淋煌推薦，要給予仁德區長記功或加分的獎勵，贏得全場掌聲，也為浪漫的活動增添輕鬆氣氛。

揭幕儀式後，樂團開始演唱，民眾陸續湧至，徜徉在花海下遊賞；杜素吟提到了爭取滯洪池，改善當地水患的過程，造福鄉親；郭鴻儀則認為，當地已兼具治水與親水等功能，政府的努力看得見，他也指出，兒童、清明連假時還會開得更漂亮，大家不要錯過。

仁德滯洪池畔的野餐市集活動，也有異國風味料理。（記者吳俊鋒攝）

仁德滯洪池畔的野餐市集活動，也有異國風味料理。（記者吳俊鋒攝）

仁德區各里的環保志工也聚集現場，進行登革熱防疫誓師。（記者吳俊鋒攝）

仁德區各里的環保志工也聚集現場，進行登革熱防疫誓師。（記者吳俊鋒攝）

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