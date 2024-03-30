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首頁　>　臺南市

列清明交通事故熱區 台南警公布超速取締地點

白河警方在交通事故熱點路段172線測速取締。（分局提供）

白河警方在交通事故熱點路段172線測速取締。（分局提供）

2024/03/30 16:05

〔記者楊金城／台南報導〕清明連假，執法不休假，台南白河警分局今天（30日）公布4月1日至7日的移動式測速照相取締時段及地點，呼籲用路人安全速度行駛，注意行車安全。

白河、後壁區各地公墓、納骨堂在連假期間因掃墓祭祖，周邊易有交通壅塞狀況，白河分局也從今天3月30日開始至4月7日，規劃實施交通疏導措施，並公布4月1日至7日的移動式測速照相取締時段及地點。

警方公布交通事故熱點路段台1線，及台南市道172線、172甲線測速取締時段及地點如下：

一、4月1日8-12時，白河區市172線35.95K虎山路段（西往東）

二、4月1日14-18時，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段（南下）

三、4月2日8-12時，後壁區市172甲線1.94K後壁路段（西向東）

四、4月2日14-18時，後壁區台1線287.72K安溪路段（北上）

五、4月3日8-12時，白河區市165線10.54K三間厝路段（雙向）

六、4月3日14-18時，後壁區台1線284.2K後壁高中路段（北上）

七、4月4日8-12時，後壁區台1線287.72K安溪路段（北上）

八、4月5日12-16時，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段（南下）

九、4月6日14-18時，後壁區台1線287.72K安溪路段（北上）

十、4月7日8-12時，後壁區台1線284.2K後壁高中路段（北上）

白河警分局在交通事故熱點路段台1線機動測速取締。（分局提供）

白河警分局在交通事故熱點路段台1線機動測速取締。（分局提供）

白河警方在各公墓、納骨堂周邊疏導交通。（分局提供）

白河警方在各公墓、納骨堂周邊疏導交通。（分局提供）

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