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台南舊麻豆郵局拆下木屋頂 譜寫老建築新生命

南市建材銀行團隊前年在舊麻豆郵局進行屋架拆解工作，保存舊木材。（南市文資處提供）

南市建材銀行團隊前年在舊麻豆郵局進行屋架拆解工作，保存舊木材。（南市文資處提供）

2024/01/29 19:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南舊麻豆郵局在2022年9月拆除重建，搶救保存7組木桁架，總計收入兩千餘才（木材體積單位，1才約等於2782立方公分）的鐵杉，及少數的紅柳安與黃檜，這些舊建材使用在台南歷史建築、古蹟修復，讓老建築以另一方式延續新生命。

設在佳里蕭壠文化園區的南市文資建材銀行，前年與中華郵政資產營運處、麻豆郵局、建築師與監造單位多方溝通討論，最終達成保留舊麻豆郵局原有木構屋頂桁架的共識，中華郵政也特別提列經費支持拆除計畫。

文資建材銀行分析1954年興建的舊麻豆郵局留存的建築圖面，發現最初做為麻豆鎮公所使用時僅有兩層樓，後由郵局接手使用，增建為三層樓建物，原來的二樓屋頂也直接「往上升」成為新的三樓屋頂。

而從舊麻豆郵局拆下來的7組屋頂木桁架等舊木材，後續用以修復南市古蹟、歷史建築，包含南門尋常小學校、住吉秀松宅以及民間老屋申請修繕使用，也有部分轉化創作藝術的素材，老建築不僅有了新生命，更落實傳承文化資產。

文資建材銀行說，在拆除舊麻豆郵局過程中，發現當時屋樑建材以鐵杉為主，後續增建時又選擇添補柳安木料，反映當時構築選材已漸漸多元；也發現寫有「上梁大吉」與上梁時間的木脊梁，目前被建材銀行妥善保存，留待日後有機會回到新的麻豆郵局中，讓它現身訴說陪伴鄉親逾一甲子期間的各種故事。

台南舊麻豆郵局在拆除過程將屋頂木桁架保存下來，成為文資建材使用。（南市文資處提供）

台南舊麻豆郵局在拆除過程將屋頂木桁架保存下來，成為文資建材使用。（南市文資處提供）

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