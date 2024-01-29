1月寒害 南市養殖水產保險獲理賠668萬元

1月寒流來襲，台南養殖水產保險47件獲理賠668萬。（南市農業局提供）

2024/01/29 19:11

〔記者王涵平／台南報導〕1月寒流來襲，台南養殖水產保險47件獲理賠668萬，南市農業局呼籲漁民朋友踴躍投保「溫度型養殖水產保險」以保障權益。

農業局表示，1月22日寒流來襲，23至24日，台南多數地區出現達到連續攝氏10度以下低溫，共計47件漁民投保「溫度參數養殖水產保險」達理賠條件，富邦產險公司已啟動理賠作業，預計撥付約668萬元理賠給付。

農業局長李建裕表示，2023年底鼓勵南市漁民投保「溫度參數養殖水產保險」，投保面積83.6公頃，總投保經費809萬餘元，中央、市府及漁民各負擔1/3約為267萬餘元。保險期間至113年3月15日止，當漁民保單上約定氣象站氣溫連續攝氏10度以下（含10度）達10小時以上，即可啟動理賠，理賠作業簡單快速。

農業局說明，1月寒流來襲幸未傳出重大災情，但已達保險理賠條件，和去年比較，今年投保件數也由44件增加至47件。養殖漁業面對天然災害威脅，政府除有現金救助及低利貸款制度減輕漁民損失，近年更積極鼓勵透過養殖水產保險機制，降低漁民養殖風險，目前推出虱目魚、石斑魚、鱸魚及台灣鯛等「養殖水產保險」保單。

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