為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

1月寒害 南市養殖水產保險獲理賠668萬元

1月寒流來襲，台南養殖水產保險47件獲理賠668萬。（南市農業局提供）

1月寒流來襲，台南養殖水產保險47件獲理賠668萬。（南市農業局提供）

2024/01/29 19:11

〔記者王涵平／台南報導〕1月寒流來襲，台南養殖水產保險47件獲理賠668萬，南市農業局呼籲漁民朋友踴躍投保「溫度型養殖水產保險」以保障權益。

農業局表示，1月22日寒流來襲，23至24日，台南多數地區出現達到連續攝氏10度以下低溫，共計47件漁民投保「溫度參數養殖水產保險」達理賠條件，富邦產險公司已啟動理賠作業，預計撥付約668萬元理賠給付。

農業局長李建裕表示，2023年底鼓勵南市漁民投保「溫度參數養殖水產保險」，投保面積83.6公頃，總投保經費809萬餘元，中央、市府及漁民各負擔1/3約為267萬餘元。保險期間至113年3月15日止，當漁民保單上約定氣象站氣溫連續攝氏10度以下（含10度）達10小時以上，即可啟動理賠，理賠作業簡單快速。

農業局說明，1月寒流來襲幸未傳出重大災情，但已達保險理賠條件，和去年比較，今年投保件數也由44件增加至47件。養殖漁業面對天然災害威脅，政府除有現金救助及低利貸款制度減輕漁民損失，近年更積極鼓勵透過養殖水產保險機制，降低漁民養殖風險，目前推出虱目魚、石斑魚、鱸魚及台灣鯛等「養殖水產保險」保單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園復興柑橘寒害未達救助標準 公所、農會爭設加工廠減損失
2024/01/28 21:56

桃園復興柑橘寒害未達救助標準 公所、農會爭設加工廠減損失
多日持續低溫啟動農漁保險理賠 理賠金逾1300萬
2024/01/26 12:00

多日持續低溫啟動農漁保險理賠 理賠金逾1300萬

年前資金輕鬆貸 首選聯邦線上貸款
寒害農損從寬認定 春節前補助
2024/01/25 05:30

寒害農損從寬認定 春節前補助
農作物寒害 張善政要求從寬認定、農曆年前發放
2024/01/24 16:37

農作物寒害 張善政要求從寬認定、農曆年前發放

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播