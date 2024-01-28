傳高麗菜批發價1公斤剩6元 台南小東里義賣挺菜農

產自南投山區的高麗菜1顆約有2、3公斤重，以1顆30元義賣，很快被搶購一空。（圖由市議員曾之婕服務處提供）

2024/01/28 16:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區小東里於1月28日發起搶救高麗菜大作戰，由於近來有「菜王」之稱的高麗菜批發價跌到平均每公斤剩6元，里長余天翔在里內發起高麗菜公益義賣，南投農民從山區產地現採後送到活動現場銷售，既能拋磚引玉幫農民，也能讓民眾嚐到新鮮高麗菜的美味。

小東里護東宮舉辦這場旺年感恩公益活動，由里長余天翔與市議員曾之婕發起這項義賣行動，一早民眾就大排長龍，1000顆高麗菜很快被搶購一空。

余天翔表示，去年底聽到菜農說高麗菜產量過剩，批發價一路下跌，甚至低到每公斤6、7元之間，他和妻子及里內志工前往南投山區產地了解，發現高麗菜個個都很碩大、吃起來清甜脆口，覺得要讓民眾知道農民辛苦栽種的成果，就在活動中邀請南投產地的農民早上現採後，載到活動現場義賣。

1000顆被運到場的高麗菜，每顆足足有2到3公斤，以每顆價格30元義賣，社區里民結合復興崗校友會擔任義賣志工，還有許多產自南投的新鮮蔬果特產，由農民在場直接銷售，許多民眾到場排隊響應義賣活動。余天翔與曾之婕說，既能幫到農民，義賣所得也將捐給弱勢榮民遺孤。

台南義消第七大隊南門中隊也在28日發起冬令物資分享活動，由義消兄弟們自主發起勸募物資分享，現場還有活潑媽媽勁歌熱舞、愛心骨節推拿及義剪等服務，協助低收入戶及獨居老人等弱勢族群能安心過好年。消防局七大隊表示，本次活動經費由各界善心人士捐款贊助，其他弟兄亦慷慨解囊、出錢出力播植這塊福田，希望讓需要幫助的人們能感受到社會大眾及義消兄弟們這份關懷心意。

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