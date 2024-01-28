車也能過七星平安橋 台南山上天后宮龍年鑰匙圈大年初一限量送

台南山上天后宮推出龍年紀念鑰匙圈，先由玉二聖母加持祈福，農曆春節將與民眾結緣。（記者劉婉君攝）

2024/01/28 14:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市山上天后宮主祠玉二聖母，今年適逢玉二聖母晉陞一甲子，廟方在請示聖母後，配合龍年，推出「花『甲』之年 心『辰』則靈」紀念皮革鑰匙圈，以龍年幾何圖騰為意象，限量200個將於農曆大年初一在廟內發送；另外，為了推廣山上區旅遊，也與台南山上花園水道博物館結合，大年初一至初三，共要憑水道博物館票根，即可向廟方兌換紀念鑰匙圈，同樣限量200個，送完為止。

山上天后宮主委蕭銘賢表示，龍年鑰匙圈的樣式經過聖母連允5個聖筊同意，總共製作2000個，將於春節期間和信眾結緣，目前擺放在正殿由聖母加持，其中200個於大年初一上午8時起，在廟門龍邊免費發放。廟方自去年首度推出春節限量鑰匙圈後，因設計精緻，吸引民眾搶購，1週就結緣完畢，今年聖母指示更加精進，因此在與設計師蘇沁涵溝通後，決定以皮革為材質，搭配龍年幾何圖形的鋅合金飾片，製作出兼具設計感及古典的鑰匙圈。

大年初一廟方也舉辦一系列春節活動，包含七星平安橋、鑽轎底、敲鐘祈福等，現場也會提供免費素食的熱食供信眾享用，其中，七星平安橋除了民眾可以走，車輛也可以一同祈福，歡迎民眾前往走春祈福，讓新的一年一切順利。

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