台南社大重回村廟論壇 共倡台江到鹽分地帶文化藝術公路

台南社大台江分校舉辦第15屆重回村廟論壇「為未來敘事」27日登場。（圖由台南社大台江分校提供）

2024/01/28 13:26

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社大台江分校27日舉辦第15屆重回村廟論壇「為未來敘事」，來自北門、台江的80多位鄉親齊聚，老中青少4代共同探討，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。

重回村廟論壇「為未來敘事」27日登場，從專家學者到教師、親師生等共同對話，呼籲市府將文化中心轉為文化治理平台，打破行政本位，進行局處室跨域合作，推動區域治理的公共政策討論，特別是結合國土計畫進行文化、水利、交通、都計及產業等部門計畫的公民討論，納入20年來台江文化治理經驗。

同時呼籲市府續辦台江開江紀的環境藝術策展，沿著台17線兩側村落，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路，串連北門、將軍、佳里、七股、西港、安南的鹽分地帶文化，落實文化立都、臺南400的願景。

台南社大台江分校表示，值此台江建庄200年，以「藝術參與」、「文化治理」行動謝神，啟動長達1年、47場的謝神音樂會，「開江紀」暨「棲身港灣」環境藝術展，20幾場的文化路徑走讀，18場的台江文化公民會議，探究台江文化路徑友善行人空間，倡議營造台江文化生活圈。

隨著台江建庄200年的謝幕，第15屆重回村廟論壇「為未來敘事」，探究「以環境為本的藝術共創可能性」、「以台江為本的教學行動可能」、「台江子弟的文化治理行動」、「從台江到鹽分地帶的區域治理希望」；並邀前國史館長吳密察主講「從歷史文化來看北門郡發展願景及挑戰」。同時邀請台江少年分享親師生參與台江文化治理工作的經驗。

與會的台南市副市長趙卿惠說，台江地區人口加上未來的發展，未來必然會成為台南市的核心，她舉透過公共治理推動山海圳國家綠道為例，藉由社大策辦的村廟論壇平台，討論台江建庄200年之後，推動公共治理還有那些重要事情要再深入去討論，公私部門可以充分做對話，相信能夠找到區域治理方向，這是非常好的事情。

北門社大校長潘秀妲指出，台江16寮很多人都是從鹽分地帶的北門、將軍、七股、西港的二次移民，到台江來開拓與打拚，鹽分地帶與台江是很有感情的連結，大家一起討論台江到鹽分地帶的區域未來發展願景，這是很重要事情，希望透過合作，找回先民當初拓墾的文化路徑，找新找回台江情。

第15屆重回村廟論壇「為未來敘事」，力邀前國史館長吳密察主講「從歷史文化來看北門郡發展願景及挑戰」。（圖由台南社大台江分校提供）

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