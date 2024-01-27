台南大南門碑林遭潑不名溶液 唯獨「萬善同歸所」墓碑逃過一劫

台南大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，只有「萬善同歸所」墓碑未遭殃。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/27 22:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕設立近90年的台南「大南門碑林」石碑遭潑灑不明溶液毀損，62件珍貴古碑幾乎無一倖免，唯獨「萬善同歸所」小石碑，也是唯一墓碑逃過一劫。從學生時代就研究石碑文化，到碑林拓本印記30餘年的台南市文化資產保護協會理事長曾國棟目睹慘況，直歎「頓感心如刀割、大南門碑林蒙難」！

據了解，現場陳列62件古碑，其中8件登錄為一般古物文資身分，年代從清代至近代，大都是紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑。唯獨「萬善同歸所」墓碑未遭潑灑毀損。石碑位置很低，是否嫌疑人舉手持物噴灑行進間未看到，石碑幸未遭殃，或是嫌疑人看到墓碑心生禁忌，全案未明。台南市文化局獲報後，調監視器畫面報警偵辦。

曾國棟說，62件石碑承載台灣、台南的歷史文化，是台南400年歷史孕育過程中珍貴的文化資產；從文物的保存面向來看，大南門碑林首開台灣石碑移地保存並設置碑林之例，具有文物保存意義，看見每1方石碑的正面與背面都遭噴灑不規則線狀溶液，當下頓感心如刀割。

台南是文化古都，傳世碑碣文物數量豐碩。曾國棟說明歷史，昔時台南州知事今川淵目睹市區內古碑文物散落四處，在昭和8年（1933）委託村上玉吉進行台南古碑調查，實際執行調查作業的是台南史料館的野田八平以及石暘睢，隔年提出調查成果，一共紀錄114件石碑。

昭和10年（1935年）適逢日本統治台灣第40年，台灣總督府想誇耀在台的殖民成果，同時也為展現帝國實力，於是舉辦規模足以媲美當時歐洲萬國博覽會的「始政40周年紀念台灣博覽會」，台北是主會場，台中、台南及高雄等地也配合設置展覽會場。

台南的「台灣歷史館」分設4個展場 ，以原台灣府城大南門旁的空地闢建古碑陳列場，作為「台灣歷史館第3會場」。古碑陳列場的石碑係以先期調查的114件石碑中，挑選具歷史文化及雕刻特色的45件清代石碑，分3排朝東而立 。古碑陳列場於日治時期也稱「台南碑林」，因位於大南門，至今習稱「大南門碑林」，是台灣第1座保存古碑文物的碑林。

大南門碑林的「改建臺灣府城碑記」遭潑灑不明溶液。（記者洪瑞琴攝）

位於台南中西區的「大南門碑林」石碑遭潑灑不明溶液。（記者洪瑞琴攝）

古碑留下污漬。（記者洪瑞琴攝）

大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，幾乎無一倖免。（記者洪瑞琴攝）

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