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大南門碑林石碑遭潑不明溶液 南市府現勘報警、連繫文物單位

大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液。（南市文化局提供）

大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液。（南市文化局提供）

2024/01/27 12:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大南門碑林石碑昨晚傳遭潑灑不明溶液，首次發生「奇案」，南市文化局獲報後今（27）日緊急現勘，發現有不明溶液附著於許多石碑表層致色差並有結晶現象，通報警察局鑑識人員前往採證，並調閱監視器畫面送警方調查。

南市文化局表示，對於有損古文物的行為公開譴責，此舉涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任。至於古碑的保存，已連繫文物保存科學單位安排採樣鑑定，俟鑑定結果邀集學者專家研議清潔修護方案。

大南門碑林為日治昭和10年（1935年）起陸續由台南各處蒐集到此陳列，今已累積62件古碑，年代從清代至近代，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值。

其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，包括「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

南市文化局呼籲，每件文物，不論大小，皆是人類歷史的重要見證，也是獨一無二的文化資產，大家都應好好珍惜共同守護。

大南門碑林石碑遭不明溶液附著，可見石碑表層有色差。（南市文化局提供）

大南門碑林石碑遭不明溶液附著，可見石碑表層有色差。（南市文化局提供）

大南門碑林石碑遭不明溶液潑灑，南市文化局已通報警方現勘採證。（南市文化局提供）

大南門碑林石碑遭不明溶液潑灑，南市文化局已通報警方現勘採證。（南市文化局提供）

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