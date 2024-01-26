台南學校午餐廚藝競賽 佳里國中奪冠

南市舉辦第5屆學校午餐廚藝競賽，各校校廚同台切磋廚藝。 （南市教育局提供）

2024/01/26 22:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市學校午餐廚藝競賽，今（26日）於亞洲餐旅學校登場，現場有36校校廚同台切磋廚藝，參賽隊伍需設計1主食加3菜1湯的菜單，並將各校料理概念、技巧帶回校園應用，最後實作競賽組由佳里國中奪得金牌。

南市第5屆學校午餐廚藝競賽，以「遨遊大海-餐盤中的海底世界」為主題。台南在地水產如文蛤、虱目魚、台灣鯛魚、石斑魚等皆名揚海外，這屆廚藝競賽，將海鮮食材納入菜單，透過集合眾營養師與校廚的創意思維與烹調技巧，發揮食材的美味。

南市教育局長鄭新輝說，學校營養午餐每月至少供應2次以上的魚類或海鮮，但海鮮食材製備較為不易，年度賽事舉辦至今已屆第5年，參賽校數屢創新高，參賽隊伍需設計1主食加3菜1湯的菜單，由營養師與校廚合作，現場交流觀摩，展現各校營養午餐特色及風味，並將各校料理概念、技巧帶回校園應用，讓學校午餐不只營養更兼具美味。

教育局表示，獲獎隊伍除有豐厚獎金與獎項，也將安排專業團隊入校拍攝金銀牌得獎學校特色影片，提升校廚及營養師榮譽感。亞洲餐旅學校呼應競賽主題，特別製備含有明太子、虱目魚等海鮮食材的茶點，並精心規劃蔬果雕刻、果醬畫盤等廚藝表演。

實作競賽組由佳里國中奪得金牌，銀牌由仁德國小及將軍國中獲得，銅牌則是安定國中、後壁國小及東光國小；佳作分別為三村國小、大港國小、鹽水國小、白河國中、公誠國小、新進國小、安佃國小及玉井國小。另外，優良菜單設計獎，分別是復興國小、開元國小、新南國小、永康國小、復興國中、麻豆國小、勝利國小及永信國小。

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