2024台灣燈會主燈曝光！「∞立方」高16米 護國神山獨家贊助

「∞立方」主燈藝術作品模擬圖。（南市觀旅局提供）

2024/01/26 21:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2024台灣燈會」在臺南，燈區範圍史上最廣、作品規模更勝以往，其中由台積電獨家贊助高鐵燈區的「城里有光」藝術主燈「∞立方」，高達16公尺、造價逾千萬，設計發想與科技相呼應，預於2月24日高鐵燈區同步亮相放光芒！

「∞立方」以如同結晶般的外型詮釋當代之城意象，作品皮層以數千片特殊鏡面反射板組成，排列出波浪般的多角度外觀，以視錯覺的創意打造層次豐富的立體造型；白天時，這些經過精心設計角度的鏡面會反射周遭環境，隨著天光變幻外觀，到了夜間，則由精彩的動態燈光展演府城的環境、文史與自然意象，呈現前所未有的視覺饗宴。

南市觀旅局長林國華表示，南科是台積電先進製程的生產重鎮，適逢今年「臺南400」，台積電的參與對台南而言意義重要非凡。由台積電獨家贊助「∞立方」製作經費，由陳冠宏X陳映竹的創作團隊「有用主張 UxUStudio」設計，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬，其設計發想與科技無限可能意象相呼應。

台南市長黃偉哲說，2023年度總產值已超越竹科的南部科學園區，在支持「2024台灣燈會在台南」的行動中強力發揮主場優勢，感謝南科管理局的協助，台積電鼎力贊助今年經費，燈會結合聲光科技、光雕技術與人文關懷，相信有科技巨擘的參與，將吸引更多國內外遊客來到台南賞燈，擴大城市觀光的國際能見度。

台積電表示，此作品結合自然光影與聲光科技，日夜都極具觀賞性，其日夜循環的視覺意象也體現了資源永續、生生不息的概念，也呼應台積電秉持企業社會責任，創造社會共好價值。

2024台灣燈會將於2月3日於安平燈區率先啟燈，2月24日（元宵節）高鐵燈區也將正式開啟，兩大燈區展期至3月10日。

「∞立方」作品皮層以數千片特殊鏡面反射板組成。（南市觀旅局提供）

「∞立方」以如同結晶般的外型詮釋當代之城意象，夜間將呈現前所未有的視覺饗宴。 （南市觀旅局提供）

「1661台灣船園區」原展示「台灣船成功號」已走入歷史，所在位置轉化為今年安平燈區的作品之一。（記者洪瑞琴攝）

「1661台灣船園區」也是安平燈區之一，夜景五彩夢幻。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法