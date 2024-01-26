台南「六甲珍寶」3特色農產 農產行銷打團體戰

六甲區公所集結六甲3項特色農產品草菇、蜂蜜和六甲越光米，首度推出「六甲珍寶」伴手禮。（記者楊金城攝）

2024/01/26 17:27

〔記者楊金城／台南報導〕半世紀前，台南六甲外銷草菇全台第一，當年產值就高達1億元，現存僅5戶草菇農，六甲區公所集結六甲3項特色農產品草菇、蜂蜜和六甲越光米，首度推出「六甲珍寶」伴手禮，今天（26日）發表，行銷六甲特色產業，並希望帶動觀光。

區長陳啓榮說，六甲特色農產很多，過去多是單打獨鬥銷售自家產品，六甲珍寶禮盒集結3項農產品有如打團體戰，發揮1+1大於1的行銷效果。

42歲黃冠銘在2014年回到家鄉創立「銘休閒養生坊」，他家種植草菇有49年歷史，不願看到草菇產業沒落，希望將家鄉味草菇美食推廣到全台，他陸續開發清脆美味的草菇脆片餅乾與天然日曬無添加任何添加物的草菇麵，引起網路熱銷。

六甲在地二代蜂農兄弟檔田偉志和田宗益創立「somimi蜂格森活」，則是台南市、全國龍眼蜂蜜評鑑的常勝軍。48歲田偉志表示，養蜂相當辛苦，除了要照顧好蜜蜂外，也需要尋找好的花源，才能產出好的蜂蜜。

來自烏山頭水庫，純淨無污染的水源，孕育出台南六甲好米。六甲區農會總幹事許書豪說，農會嚴選契作台南16號越光米，米粒晶瑩飽滿，Q彈又有米香，成為六甲珍寶之一。

陳啓榮為了首次推出的「六甲珍寶」還在禮盒上題詩《六甲珍寶三好禮，香醇可口越光米。營養健康草菇片，味道甜美龍眼蜜》來大力行銷，希望在今年台南400系列活動、台灣燈會期間將六甲珍寶推廣出去。

「六甲珍寶」原價750元，現以599元特價行銷，顧客加1元再送1包草菇麵，可查詢銘休閒養生坊臉書。

草菇、蜂蜜和六甲越光米組成六甲珍寶伴手禮。（記者楊金城攝）

菇農黃冠銘（左起）、六甲區長陳啓榮、蜂農田偉志、六甲農會總幹事許書豪是六甲珍寶的推手。（記者楊金城攝）

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